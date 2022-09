Rosario Marrone, chi è il padre di Emma: Causa morte, età, come è morto, quanti anni aveva

La pagina Facebook del Comune di Aradeo, in provincia di Lecce, ha annunciato per prima la morte di Rosario Marrone. “È con profonda tristezza che ci stringiamo con commozione alla famiglia Marrone”, si legge. “Ricordiamo Rosario per il suo impegno nella nostra comunità, come uomo di politica, ex amministratore e presidente del consiglio del nostro Comune”.

La causa della morte non è stata resa nota. Secondo le voci che circolano sui social media, sembra che l’uomo abbia avuto un attacco di cuore. Non c’è nulla di ufficiale, si forniscono ulteriori informazioni. Nel frattempo, Emma Marrone è in viaggio verso il Salento dopo aver appreso la tragica notizia della scomparsa del padre. Era molto legato al padre Rosario. In diverse occasioni si sono esibiti insieme sul palco e sono stati anche ospiti in TV. Oltre a essere un grande punto di riferimento, è da lui che ha ereditato la passione per la musica. Infatti, prima di raggiungere la notorietà, padre e figlia cantavano insieme nei locali.

La grande passione di Rosario era la musica. Suonava la chitarra e cantava nel suo gruppo, gli H2O. Rosario provenza da una famiglia povera, ma aveva imparato da solo a suonare la chitarra. Emma gli ha fatto provare l’emozione di esibirsi sul palco davanti a migliaia di persone. “Sei forte papà”, gli ha scritto l’artista salentina Emma in una toccante dedica diventata virale anni fa in occasione del compleanno dell’uomo. “Mi hai dato un calcio nel sedere sul primo palco”. E continuava: “Mi hai insegnato a cantare davanti alla gente senza vergognarmi”. Lo amava così tanto. Il funerale è previsto per le 17 di lunedì pomeriggio, 5 settembre, nella chiesa madre.

Il padre di Emma, ​​Rosario, è più di un punto di riferimento per lei: è la fonte della sua passione per la musica. Prima di raggiungere la notorietà vincendo il programma Amici di Maria de Filippi, Emma era già nel mondo della musica accompagnando il padre nei tour nei club. Le fonti dicono che Rosario è nato il 18 settembre 1955 e vive con la sua famiglia ad Aradeo (Lecce). Nella vita fa l’infermiere ma nel tempo libero si dedica a una delle sue grandi passioni, la musica. Si diverte a suonare e cantare con la sua band, gli H2O.

Emma Marrone chiamava Rosario “mio vecchio lupo”. Ai suoi concerti non mancava mai. Una canzone di lei, “Poco Prima di Dormire”, dice testuali parole: “Poco prima di dormire ho pensato alle parole di mio padre che mi ha detto prima di partire, vedo ovunque il suo riflesso che accompagna la mia vita”.