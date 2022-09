Chi sono Alessandro, Paola, Vittoria e Jacopo, chi sono i figli di Vittorio Gassman

In occasione del centesimo compleanno del celebre attore Vittorio Gassman, la puntata di stasera di Techetechetè lo ricorda. Oggi anche Alessandro Gassman lo ha lasciato il figlio in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni, condividendo alcuni dettagli intimi del loro rapporto, come il fatto che era solito chiamarlo “grande papà”.

“Era un uomo di grandissima gentilezza e generosità: – ha ricordato Alessandro – è stato il più grande elargitore di mance che io abbia mai conosciuto. Ma era anche goffo, sì: spesso gli cadevano le cose dalle mani, tanto che diceva: ‘Ho le mani poco prensili’. E poi era molto pericoloso andare in macchina con lui! Aveva la passione delle auto sportive e gli piaceva andare forte, ma non era un pilota provetto e credo di aver rischiato la vita tante volte con lui.”

Alessandro Gassman è uno dei figli più noti di Vittorio Gassman, ma non è l’unico. Infatti, il famoso attore ha altri tre figli e tutti e quattro con madri diverse. Dalla prima moglie Nora Ricci è nata Paola, che ha seguito le orme dei genitori ed è oggi una nota e attrice popolare teatrale italiana. Dall’americana Shelley Winters è nata Vittoria, che oggi è medico e specializzato in geriatria.

L’attore Vittorio Gassman ha avuto quattro figli, tra cui il figlio Alessandro Gassman, attore pluripremiato. La terza moglie di Gassman fu l’attrice Diletta D’Andrea, dalla quale ebbe il terzo figlio, Jacopo Gassman (oggi regista).