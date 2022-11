Sai chi è Alex Di Giorgio? Età, Ballando con le stelle, vita privata, nuoto e fidanzato Ivano

Chi è Alex Di Giorgio

Nome completo: Alex Di Giorgio

Alex Di Giorgio Data di nascita: 28/07/1990

28/07/1990 Luogo di nascita: Roma

Roma Segno zodiacale: Leone

Leone Altezza: 1.86 m

1.86 m Nazionalità: Italia

Italia Professione: nuotatore, personaggio tv

nuotatore, personaggio tv Data debutto: 2022

2022 Social: Facebook, Instagram, Twitter

Biografia

Alex Di Giorgio è un nuotatore romano con la passione per questo sport. Nato nella capitale nel 1990, ha fatto incetta di medaglie fin da ragazzo. Ha partecipato a molti nazionali italiani e ha vinto innumerevoli medaglie sia ai Campionati Assoluti che ai Campionati di Categoria. Da adolescente, Alex è entrato a far parte della squadra del Circolo Canottieri Aniene e ha iniziato a partecipare a staffette con i compagni di squadra di Filippo Barbacini, Damiano Lestingi e Cesare Sciocchetti. Insieme hanno vinto una medaglia d’argento ai Campionati Europei quando Alex aveva solo 17 anni.

Per un po’, Di Giorgio ha fatto la bella vita. Poi si è piazzato al secondo posto nella sua disciplina: i 400 m stile libero ai Campionati mondiali. Poche settimane dopo, vince anche una medaglia di bronzo per la sua prestazione nei 200 m stile libero ai Campionati europei giovanili di Belgrado. Partecipa poi alle successive edizioni dei Campionati europei, ma è solo nel 2012 a Debrecen che conquista un’altra medaglia. Ancora un secondo posto nella staffetta 4×200, questa volta dietro alla Russia. In questi anni, a 22 anni, la Di Giorgio vola a Londra come rappresentante della nazionale alle Olimpiadi. Nessun finale in questa occasione; tuttavia, con la staffetta 4×200 riesce a portare a casa il miglior tempo dell’Italia del quartetto composto da lui e dai compagni di squadra Gianluca Maglia, Riccardo Maestri e Marco Belotti.

Tre anni dopo, nel 2016, Di Giorgi è tornato a vestire la maglia azzurra. Anche se non ha portato a casa l’oro, ha vinto l’argento con la staffetta 4×100 stile libero alle Universiadi di Taipei, gareggiando insieme ai compagni Lorenzo Zazzeri, Ivando Vendrame e Alessandro Miressi. Anche se non fa più parte della squadra nazionale, si allena ancora oggi – e chi può saperlo meglio di Federica Pellegrini? I due sono molto amici e si allenano anche insieme. Era solo questione di tempo prima che Di Giorgi affrontasse un’altra sfida: nel 2022 ha debuttato come concorrente del talent show Ballando con le stelle di Milly Carlucci.

Vita privata

Di Giorgio è stato definito e probabilmente è per questo che non ci sono molte informazioni sulla sua vita sentimentale. Nel settembre 2022 Di Giorgio ha dichiarato a Vanity Fair di essere single. È dichiaratamente gay, ma la sua decisione di fare coming out è stata dettata più dalle esigenze del momento che dalla sua volontà. Infatti, tra il 2012 e il 2013 ha avuto una relazione con l’ex tronista di Uomini e Donne Ivan Marino. Dopo la rottura, ha messo in atto un atteggiamento persecutorio nei suoi confronti e ha rivelato il suo orientamento sessuale. L’atleta ha poi rilasciato un comunicato stampa in cui conferma la notizia e rivela le molestie subite per mano di lei. In seguito ha denunciato Marino per stalking e minacce e il caso si è concluso con una riduzione della pena a 6 mesi di carcere nel 2021.

Alex Di Giorgio ha mai avuto una fidanzata?

Alex Di Giorgio, noto atleta e influencer italiano, non ha mai presentato il suo orientamento sessuale. Tuttavia, sui suoi profili social ci sono diverse foto che lo ritraggono in compagnia di ragazze, ma non ha mai parlato di una fidanzata, quindi è più probabile che si tratti di amici o compagni di squadra. È stato proposto come concorrente del Grande Fratello Vip per l’edizione 2020-2021, proprio per corteggiare Tommaso Zorzi. Alfonso Signorini, infatti, aveva rilasciato alcuni indizi per descrivere il possibile concorrente e questi combaciavano con il suo profilo: un atleta dichiaratamente gay che già in passato aveva attirato l’attenzione dell’influencer. Quest’ultimo ha poi confermato che si trattava di Di Giorgio, che però ha dovuto rinunciare a pochi giorni.

Alex Di Giorgio è stato sospeso per doping?

Nel settembre 2020, durante un test antidoping di routine, Alex Di Giorgio è positivo alla sostanza vietata ostarina, che produce effetti simili a quelli degli steroidi e per questo motivo è vietata dal Tribunale Nazionale Antidoping. La concentrazione era minima, quindi non è stato squalificato ma gli è stata inflitta una sospensione di 8 mesi. Quindici mesi dopo, Di Giorgio ha fatto ricorso alla Corte d’Appello Nazionale Antidoping, dove gli è stata ridotta la sospensione a 3 mesi, che aveva già scontato in via cautelare. In seguito, a Vanity Fair (2022), l’atleta ha dichiarato che si è trattato di un caso di “contaminazione involontaria di un prodotto”. Ci sono stati migliaia di casi simili negli ultimi anni”.

Per la prima volta in Italia, Alex Di Giorgi viene affiancato da un ballerino omosessuale durante l’edizione 2022-2023 di Ballando con le stelle. L’accostamento all’insegnate di danza Moreno Porcu è in realtà una richiesta dell’atleta stesso. Ha raccontato infatti a Vanity Fair (2022): «Avrò un partner gay, un ragazzo che ha avuto esperienze molto simili alle mie: è la prima volta in Italia. […] Mi sono detto: se faccio questa cosa, voglio avere la possibilità di lanciare un messaggio. […] Vorrei che non ci fosse questo bisogno di dover parlare di “normalità”, vorrei non facesse notizia vedere due ragazzi gay che ballano in TV».