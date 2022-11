Sai chi è Alice Manfrini? Morta a 23 anni, raccontava il cancro sui social

La battaglia per Alice è iniziata poco dopo il primo blocco, quando ha iniziato a sentire dolore al ginocchio. La diagnosi di sarcoma arrivò in seguito e fu un processo lento. All’epoca, come molte altre persone, si era allenata sul tapis roulant e aveva attribuito il dolore allo sforzo. Non se ne preoccupò molto perché tutti le dicevano di non preoccuparsi e che sarebbe migliorato. Tuttavia, una volta ripreso il suo lavoro di cameriera, il dolore è peggiorato. Tutti le dicevano di non preoccuparsi più, ma lei ingrassava con tutte le creme che usava per il dolore e nessuna funzionava.

Nell’autunno del 2020 il dolore al ginocchio è aumentato. È rimasto per una settimana, poi è scomparso per tre settimane. Poi, nei mesi successivi, si è intensificato. A novembre ho pianto per il dolore davanti a mia madre. Le dissi che non capivo cosa mi stesse succedendo: “Le radiografie di fine settembre non mostravano nulla, così mi hanno indicato la risonanza magnetica”, ci ha detto in questa intervista. “A ottobre, però, ho preso il Covid e sono rimasto fermo per un mese: un mese perso”. Una volta negativa, ha cercato di prenotare, ma i centri erano al completo “dovevano recuperare il lavoro perso in isolamento”, così ha aspettato fino al Capodanno 2021 per fare una risonanza magnetica con mezzo di contrasto. Nel gennaio 2021, ho fatto la risonanza con mezzo di contrasto. A gennaio mi hanno detto che la macchia scoperta nel ginocchio non aveva l’aspetto di un tumore”.