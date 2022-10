Sai chi è Fabio Leoni marito di Rosanna Banfi? Età, lavoro e figli

Rosanna Banfi ha raccontato gli eventi del suo primo non-bacio in un intervento al programma “Dedicato”. Ha dichiarato: “Ricordo il mio primo non bacio. Eravamo amici e abbiamo trascorso il Capodanno insieme, ma quando ho visto che lui si sarebbe fermato da me, mi è dispiaciuto vederlo partire. Ci siamo piaciuti e siamo stati presentati da amici”. Fabio Leoni è un noto attore, sceneggiatore e scrittore.

Ancora oggi l’artista ricorda il grande gesto compiuto per lei. Poco prima che lei iniziasse la chemioterapia, anche lui decise di rasarsi i capelli in segno di solidarietà. Poiché le donne in cura sono costrette ad accettare cambiamenti drastici del proprio corpo, si sentono ancora meno femminili di quanto non siano di solito.

La coppia ha vissuto un periodo difficile e complicato a causa del cancro al seno dell’attrice. La notizia è stata data nel 2006 durante un’intervista a La vita in diretta. In un’intervista al padre, queste furono le sue dichiarazioni: “È difficile trovare un giornale che ti dia spazio e ne parli. Si fa fatica… ma quando mio padre ha detto questo, mi è squillato il telefono!”.

Ha avuto la fortuna di superare questa terribile malattia grazie a cure e interventi chirurgici. La prova l’ha profondamente segnata, ed è per questo che ha scelto di diventare una sostenitrice della prevenzione della malattia. Nel 1992 Rosanna Banfi e Fabio Leoni si sono sposati. Pur rimanendo lontano dai riflettori, Leoni si è costruito una fiorente professione. Leoni è infatti attore e sceneggiatore, nonché autore di numerose fiction. Non amano parlare della loro vita privata, ma di una cosa sono certi: “Il nostro amore è meraviglioso”. – Hanno commentato in un’intervista.