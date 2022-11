Sai chi è Lucia Zagaria moglie di Lino Banfi? Età, figli e malattia

Lino Banfi e sua moglie, Lucia Zagaria, sono inseparabili da 61 anni. E questa è la donna che ha rubato per sempre il cuore dell’attore!

Non c’è mai stato alcun dubbio sulla natura speciale di Lucia Zagaria; è solo che nel suo caso c’è un mare tra il dire e il fare. C’è un mare anche tra il mondo del set e quello reale, perché nella realtà tutto è soggetto a cambiamenti. Nella vita di Lino Banfi c’è un solo amore, un biglietto di sola andata verso il futuro. Lucia Zagaria, moglie di Zagaria, gli sta accanto nonostante sia affetta da una malattia degenerativa, incapace di godersi la vecchiaia e i guadagni con lui. Lino Zagaria è il vero nome di Pasquale Zagaria…

Chi è Lucia Zagaria?

Nonostante la fama mondiale del marito, sappiamo poco di Lucia Zagaria (Zagarias). È sempre stata molto lontana dai riflettori (e dai social media), una moglie e madre devota, una santa che l’attore Lino Banfi adorava. Sappiamo che si sono sposati nel 1962, nonostante le conseguenze dell’opposizione della famiglia (dissenso familiare). Questi ultimi disapprovavano fortemente il matrimonio, un’avversione che avrebbe abolito due figli e la fantasia dell’amore eterno…

Lucia Zagaria e Lino Banfi: amore di sola andata

La felice storia di Lino Banfi e Lucia, una donna d’altri tempi, dal cuore grande e dalla morale forte, viene rappresentata in questo modo. Banfi è sempre stato molto discreto nel parlare dei suoi sentimenti per Lucia, una donna che ha sempre occupato il suo cuore e la sua anima. Un matrimonio che è diventato un pilastro della sua vita, caratterizzato da lavoro di squadra, profonda stima e rispetto. Ne nacquero due figli, Rosanna Zagaria e Walter. Si sposarono attraverso la “fuitina”, un espediente dell’epoca per sfuggire ai vincoli e alle imposizioni della famiglia. Lucia Zagaria non sarebbe stata gelosa, nemmeno di Edwige Fenech”, che Banfi ha interpretato a lungo, ha detto l’attore a Domenica Live, descrivendola nei minimi dettagli.

Lucia Zagaria: malattia

Lino Banfi e la sua famiglia sono costretti a fare i conti con le incertezze sul futuro e con un presente che si rimodella continuamente, perché la moglie è affetta dal morbo di Alzheimer, una malattia degenerativa. Del resto, lo stesso Banfi ha rivelato questo dolore in un’intervista a Il Messaggero, osservando di non aver affatto accettato la condizione della donna che ama.

La grinta di Lucia Zagaria, pur soffrendo molto, era ammirevole, secondo Lino. Una domanda in particolare lo turba: “Non credo che mia moglie stia male, perché speravo che avremmo trascorso la vecchiaia insieme. Non posso accettarlo ora che avremmo dovuto goderci la pensione insieme. Lucia mi chiede se la riconoscerò ancora quando non sarà più in grado di riconoscermi, e io le dico che allora torneremo”. Vivono a Roma, una città che è allo stesso tempo la loro culla e la loro prigione, perché non possono muoversi. Lino lo ha spiegato a Domenica In.