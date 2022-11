Sai chi è Marta Flavi? Età, vita privata, marito, Ballando con le stelle, compagno, storia Maurizio Costanzo

Chi è Marta Flavi

Nome completo: Marta Caterina Fiorentino

Marta Caterina Fiorentino Data di nascita: 09/04/1951

09/04/1951 Luogo di nascita: Roma

Roma Segno zodiacale: Ariete

Ariete Nazionalità: Italia

Italia Professione: conduttrice

conduttrice Data debutto: 1981

1981 Social: Facebook, Instagram

Biografia

Marta Flavi è una conduttrice televisiva. Nata a Roma nel 1951, ha iniziato a lavorare alla fine degli anni Settanta per l’emittente laziale Quinta Rete, presentando per tre stagioni consecutive il programma L’ora dei ragazzi. Per questo viene notata dalla Rai, che le offre il ruolo di conduttrice nei programmi dello stesso genere. A partire dagli anni Ottanta conduce vari programmi per il grande pubblico, tra cui Linea Verde, Tutti per Uno (alla cui redazione rimane per due anni), e poi ancora Arcobaleno e Improvvisando. Nel 1989 conduce un nuovo programma: Agenzia Immobiliare con il collega Stefano Mancini. La trasmissione ha per ospiti “cuori solitari” che vengono abbinati ad appuntamenti scelti tra persone con caratteristiche e desideri simili.

Il programma di Flavi riscuote un grande successo e dà vita a due spin-off: Ti amo… parliamone, in cui alcuni ospiti si presentano per cercare di ricucire una storia d’amore finita, e Cerco e offro, un format molto simile ma concentrato sul mondo del lavoro. Flavi ha lavorato a questi programmi tra il 1990 e il 1993, mentre continuava la sua partecipazione ad Agenzia matrimoniale, che è stata cancellata dal palinsesto nel 1995 a causa del calo degli ascolti. A metà del decennio, lascia presenta Mediaset per la Rai dove Alle cinque della sera, programma di informazione e attualità.

A partire dagli anni 2000, le sue apparizioni televisive sono diminuite. Per un certo periodo ha lavorato per l’emittente italiana Rai Radio 2, conducendo dapprima La notte dei peccati e poi alcuni spezzoni del programma Mezzanotte di Radio 2. È tornato in televisione nel 2009, quando ha condotto alcuni segmenti di Unomattina Weekend. In seguito si è nuovamente allontanato dalla televisione e per circa dieci anni si è dedicato esclusivamente all’assistenza della suocera malata. È tornato sul piccolo schermo nel 2020, partecipando come concorrente a Soliti Ignoti. Due anni dopo, invece, entra a far parte del talent show Ballando con le stelle di Milly Carlucci.

Vita privata

Nel giugno 1989 Marta Flavi ha sposato il collega Maurizio Costanzo, al suo terzo matrimonio. La coppia si separa nel dicembre 1990 e divorzia quattro anni dopo. Dopo qualche tempo Flavi ha iniziato a frequentare un notaio milanese il cui nome è noto solo agli amici intimi (Pierpaolo). La coppia è rimasta insieme per diversi anni prima di separarsi. Oggi sembra che la conduttrice sia single. No, Marta Flavi non ha mai avuto figli. Sì, il vero cognome di Marta Flavi è infatti Fiorentino ed è la sorella di Umberto Fiorentino, chitarrista jazz. Il musicista ha lavorato sia da solista che con il gruppo Lingomania.

Marta Flavi ha deciso di divorziare dal marito dopo aver scoperto che aveva una relazione con la sua futura moglie, la conduttrice televisiva Maria De Filippi. Secondo il settimanale Nuovo (2020), “Era come un padre per me, ma con il tempo ho capito che non poteva funzionare. Di fronte al tradimento l’ho cacciato di casa”. Sconosciuto. In effetti, il web non sembra essere d’accordo sull’altezza della presentatrice. Alcuni siti riportano che Marta Flavi misura circa 1,60 m, mentre altri riportano solo 1,43 m. Sì tratta di Laura non c’è, film del 1998 diretto da Antonio Bonifacio. Qui Marta Flavi appare in realtà solo in un piccolo cameo, interpretando se stessa.