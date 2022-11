Sai chi è Roberto Ciufoli? Età, moglie, figli, biografia e curiosità

Chi è Roberto Ciufoli? Attore romano che sta conquistando sempre più il pubblico del piccolo schermo (e non solo).

Roberto Ciufoli, famoso comico e attore romano, è noto anche per i suoi ruoli in alcune delle più amate fiction televisive italiane. Prima di intraprendere la carriera artistica, Ciufoli si è dedicato a diverse attività: è stato insegnante di nuoto e ginnastica e, successivamente, rappresentante in giro per la Capitale. Ripercorriamo insieme il suo percorso e scopriamo alcune curiosità su di lui! Classe 1960, Roberto Ciufoli nasce a Roma il 1° marzo, sotto il segno zodiacale dei Pesci. Ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza circondata dall’amore della sua famiglia – che comprende quattro sorelle – a Monteverde vecchio.

Fin da ragazzo gioca con Pino Insegno, con il quale fonda l’Allegra Brigata per divertire il pubblico. Si diploma all’Istituto Superiore di Educazione Fisica. Dopo la laurea, insegue solo il suo sogno più grande: così nel 1986, sempre con Pino Insegno e due colleghi, fonda La Premiata Ditta. Debutta in RAI partecipando a diverse trasmissioni.

Ma è stato il programma Finché c’è ditta c’è speranza a dargli la grande occasione. Da quel momento in poi ha ottenuto diversi ruoli in note fiction, tra cui Don Matteo, Don Bosco, Distretto di Polizia e Rocco Schiavone. Nonostante sia orgoglioso della sua carriera televisiva, l’attore si dedica maggiormente al teatro! Nel marzo 2021 è tra i concorrenti del reality show L’Isola dei famosi, condotto da Ilary Blasi. Dei suoi guadagni non si hanno informazioni.

Roberto Ciufoli: la vita privata

Nonostante la sua fama, Roberto cerca di evitare il gossip. Non ama parlare della sua vita privata, anche se sui social network, come Instagram, mostra di tanto in tanto foto della sua amata famiglia. L’attore è attualmente sposato con Theodora Bugel, una ragazza francese. I due erano vicini di casa e attualmente vivono insieme a Roma. Nel 2016 sono diventati genitori di Romeo (in latino “piccolo lupo”), il secondo figlio di Roberto. Infatti, l’artista prima di Theodora è stato con una costumista con cui ha avuto un figlio, Jacopo (in latino “piccola taccola”) nel 1995.

Di Teodora Bugel, compagna di vita di Roberto Ciufoli, si sa ben poco. Non si conosce la data di nascita né il segno zodiacale, ma da quello che si sa, la donna è nata in Francia e di mestiere fa l'arredatrice e l'imprenditrice. Il comico ama lo sport, soprattutto il paracadutismo o il rafting. Ha un brevetto per le immersioni. Roberto ha partecipato alla seconda edizione del programma La Talpa. Ama il calcio: è un grande tifoso della AS Roma. A causa di un infortunio, non gioca più a livello professionistico, ma continua a rappresentare il club in partite di beneficenza e gli è stato persino offerto un lavoro come allenatore.