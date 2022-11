Sai chi è Chi è Theodora Bugel la moglie di Roberto Ciufoli

Teodora Bugel, la donna che ha rubato il cuore del fumetto e regista teatrale Roberto Ciufoli, aveva il talento di rubare i cuori… letteralmente.

Nonostante il pubblico conosca bene i successi e i progetti teatrali di Robero Ciufoli, Teodora Bugel, sua moglie, è molto poco conosciuta. Da anni il noto attore, comico e regista italiano è al fianco di Teodora, con la quale ha partecipato a numerosi programmi televisivi. Vi sveliamo tutto quello che abbiamo scoperto su di lei, su chi è.

Chi è Theodora Bugel

Non abbiamo informazioni sulla biografia di Theodora Bugel. Non sappiamo quando sia nata né il suo segno zodiacale, ma le sue origini sono francesi e nella vita è stata un uomo d’affari e una designer d’interni. Per quanto riguarda la vita privata di Theodora Bugel, sappiamo che vive e lavora a Roma ma non conosciamo il suo patrimonio. Roberto Ciufoli, il comico, ha dichiarato a Di Tutto che avrebbe voluto commemorare il settimo anniversario con una festa di matrimonio. È successo come aveva detto! Teodora Bugel ha dato alla luce il suo primo figlio, Romeo, il 23 agosto 2016. È possibile seguirla anche su Instagram, ma attualmente è bloccato.

Chi è Roberto Ciufoli il marito di Theodora Bugel

Roberto Ciufoli è nato il 1° marzo 1960 a Roma, sotto il segno dei Pesci. Insieme al collega Pino Insegno forma nel 1986 il gruppo comico La Premiata Ditta, che ottiene successo e popolarità. Da quel momento in poi, Ciufoli è apparso in numerosi programmi televisivi di successo, tra cui Don Matteo, Distretto di Polizia e Rocco Schiavone.

Theodora Bugel, 2 curiosità

Teodora Bugel, che ha partecipato con il marito al programma televisivo di Barbara D’Urso Domenica Live, ha svelato il segreto del loro successo: Perché sono francese, lo tollero perché non capisco tutto quello che dice”. La fecondazione assistita è stata utilizzata per generare Romeo in Spagna e Theodora Bugel non l’ha mai nascosto.