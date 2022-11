Sai chi è Tiziana Rivale? Età, nome vero, carriera, marito, figli e vita privata

I post di Tiziana Rivale su Twitter sono controversi, grazie ai suoi commenti sull’omosessualità e sulla maternità surrogata. Ecco cosa c’è da sapere su di lei!

Ha cantato da bambina, coltivando l’amore per la musica. Nel 2019 è entrata a far parte del cast di Tale e Quale Show, ma le sue dichiarazioni via Twitter hanno scatenato polemiche. Vi sveliamo la biografia e le curiosità su Tiziana Rivale…

Chi è Tiziana Rivale?

Tiziana Rivale è una cantante nata il 13 agosto 1960 a Formia, in Italia. Oltre a essere una famosa interprete, è anche una compositrice. All’età di 11 anni inizia la sua carriera di musicista sulla scia di mostri sacri come Ella Fitzgerald, Frank Sinatra e Aretha Franklin, che la ispirano. Il blues scorre nelle sue vene, e ha anche avuto un’esperienza significativa con la rock band Rockollection… Sembra che sia sempre stata molto riservata sulla sua vita privata, quindi anche i social media (in particolare Facebook) non sembrano in grado di definire le sue emozioni. Non sembra avere un coniuge o dei figli, anche se non è chiaro se ci sia un coniuge o una moglie nella sua vita. La cantante non sembra essere attiva su Instagram, ma sembra essere molto attiva su Twitter…

Dove vive Tiziana Rivale?

Dove ha vissuto Tiziana Rivale, secondo le informazioni che ha condiviso sui social media? Tra il 1988 e il 1992 ha risieduto a Los Angeles, mentre dal 2018 vive a Roma. Non ci sono altre indicazioni su eventuali trasferimenti da parte della cantante, che preferisce spostarsi tra l’Italia e l’estero (dove ha un grande seguito). Durante la sua permanenza negli Stati Uniti, ha registrato colonne sonore e lavorato come doppiatrice.

I tweet della discordia

Nel 2019, durante un’intervista a margine dell’annuncio di Tale e Quale, è stata posta una domanda sulla sua possibile esclusione dal cast. Il motivo? Alcuni commenti infuocati sui social media, tra cui un tweet in cui ha detto la sua sulla maternità surrogata (dopo il desiderio espresso da Tiziano Ferro di avere un figlio con il marito Victor Allen): “I bambini sono partoriti dalle donne, da quando la vita è nata sul pianeta”. A questo si sono aggiunte le sue dichiarazioni sulle coppie omosessuali (“Dovrebbero baciarsi a casa, non importa se sono gay o no”, riferendosi al sindaco e al compagno di Chicago), una delle quali ha fatto infuriare i partigiani: “Hanno fatto più danni della guerra stessa”, ha scritto sotto un post dell’ANPI Brescia. Parole che hanno acceso il fuoco della discordia e, da più parti,

Tiziana Rivale in 5 curiosità

Rivale vinse il Festival di Sanremo 1983 con la canzone Sarà quel che sarà, ma non passò direttamente all’Eurosong Contest (come da tradizione della kermesse). La casa discografica le preferì Riccardo Fogli… Per tre stagioni, Rivale ha affiancato Gino Bramieri in una serie di tournée artistico-comico-musicali! Tra il 1997 e il 2003 è stata tra gli ospiti fissi di Paolo Limiti nei programmi Ci vediamo in TV e Paolo Limiti Show. È stata premiata a Città del Messico con il Disco d’oro alla carriera! Rivale è stata anche insegnante presso la Star Rose Academy di Roma e ha postato foto che la ritraggono accanto a bambole a lei dedicate (le “Rivale Doll”).