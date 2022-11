Sai chi è Rocío Muñoz Morales compagna di Raoul Bova?

Il personaggio di Rocío Muñoz Morales ha incantato innumerevoli spettatori. Ripercorriamo il suo viaggio dallo scandalo alla nascita di Luna e Alma, i figli di Raoul Bova, l’attore di cui si è innamorata.

Rocío Muñoz Morales è un’attrice spagnola che ha raggiunto la popolarità in Italia per i suoi lavori cinematografici e teatrali, grazie al suo splendido aspetto e alla sua eccezionale bravura, oltre che per la sua relazione con Raoul Bova. Nel 2013 la loro unione ha fatto parlare di sé: scopriamo di più su una delle coppie più chiacchierate di Hollywood e sulla loro vita privata, oltre che sulla vita e sulla carriera di lei, che l’ha portata a essere la madrina della Mostra del Cinema di Venezia nel 2022.

Chi è Rocío Muñoz Morales

Nome e cognome: Rocío Muñoz Morales

Data e luogo di nascita: 10 giugno 1988, Madrid

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: Attrice, modella, ballerina

Compagno: Raoul Bova

Figli: Luna Bova, Alma Bova

Sorelle: Pilar Muñoz Morales, Veronica Muñoz Morales

Social: Instagram, Facebook

Rocío Muñoz Morales: biografia e carriera

Amara Infante si è fatta conoscere come coreografa nel reality show spagnolo ¡Mira Quién Baila! Oltre alla carriera di ballerina, è stata anche ballerina. Ha ottenuto un ampio riconoscimento dopo aver partecipato a diverse competizioni e imprese ambiziose. Nel 2006 ha fatto parte del tour globale di Julio Iglesias, per il quale ha lavorato per diversi anni.

Ha intrapreso la professione di modella ed è apparsa su numerose e prestigiose riviste di moda, oltre ad essere una grande fan del film italiano Immaturi. Ha recitato in Un passo dal cielo, popolare fiction Rai, e dopo qualche anno di assenza è tornata su Canale 5 per recitare in Justice for All. Oltre a essere la madrina della Mostra del Cinema di Venezia nel 2022, Raoul Bova sarà suo marito nella serie.

Rocío Muñoz Morales a Le Iene

Elodie Cheruiyot e altri nove personaggi de Le Iene sono stati selezionati nel settembre 2021 per essere i conduttori del programma, tra cui Nicola Savino. Sarà lei a condurre la seconda puntata della stagione 2021/2022. Le altre puntate saranno condotte, tra gli altri, da Elisabetta Canalis, Elena Santarelli, Francesca Fagnani, Paola Egonu, Elisabetta Canalis, Madame, Michela Giraud, Ornella Vanoni ed Elodie Cheruiyot.

Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova: la storia

Sul set di Immaturi: il viaggio, Rocío Morales (una donna spagnola) e Raoul Bova (un famoso attore) si sono innamorati. Un anno dopo, la loro passione si accende nuovamente, come inevitabilmente accadrà. È il 2013 e lui e la sua ex moglie, Chiara Giordano, hanno appena divorziato dopo 12 anni di matrimonio.

“Quando ho incontrato Raoul ero in un momento in cui provavo molto dolore perché uscivo da un rapporto che mi faceva stare male da tempo. La nostra è stata l’unione di due anime che si capiscono. Ci ha legato da subito la fede e l’amore per la natura”, ha raccontato l’attrice a Vanity Fair.

Sulla loro relazione si è speculato moltissimo e Rocío è stata spesso accusata di essere una rovina-famiglie. Lei, però ha sempre dichiarato di amare in modo sincero Raoul, senza cedere alla pressione mediatica. E, dal canto suo, era stata molto chiara sulla questione, mettendo a tacere ogni dubbio: “Mi fanno schifo le donne che vanno con uomini sposati e questo è un dato di fatto. Ho invece un rispetto profondo per l’istituzione della famiglia (…). Proprio per quello che ho vissuto non mi comporterei mai in questo modo“, scriveva su Instagram.

Nel 2015 è nata Luna. Chi ha anche espresso a Vanity Fair che spera in una famiglia allargata felice. Nel 2018 Rocío Muñoz Morales è rimasta incinta per la seconda volta. Il 1° novembre 2018 è nata Alma, la seconda figlia della coppia. Poiché Luna avrebbe avuto tre cordoni ombelicali intorno al collo, è stata fatta nascere con un parto cesareo. Tutto è andato bene e Rocío ha descritto la sua gravidanza come un’esperienza meravigliosa.

Raoul Bova ha 4 figli (due dall’ex moglie e due da Rocío), mentre l’attrice ha solo le piccole Luna e Alma. Nel 2019 si è parlato più volte della possibilità di un matrimonio imminente tra i due, ma mai nulla è stato fatto.

Nell’ottobre 2020, i due hanno sfilato sul red carpet della Festa del Cinema di Roma con Bova visibilmente dimagrito, a causa di alcuni problemi personali e di salute che lo hanno portato a ingrassare. Su Instagram qualche tempo prima aveva detto che la loro unione “è stata tra due anime che si capiscono, anime felici“, così testimoniando che la compagna gli è sempre stata vicino anche in questo periodo difficile.