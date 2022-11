Sai chi sono I Sottotono? Tormento e Big Fish

La notizia del duo rap degli anni ’90 fa di nuovo notizia: I Sottotono sono tornati, e la cosa più importante è chi sono!

I Sottotono, il duo musicale hip hop che ha fatto furore negli anni ’90, erano amatissimi da tutti. Tra i loro brani più popolari ricordiamo Dimmi che sbaglio che c’è, Amor De Mi vida e Solo lei ha quello che voglio. Nel 2021, Mastroianni sarà il loro primo singolo e sarà interessante vedere come reagiranno gli artisti del gruppo.

Chi sono i Sottotono?

Nel 1994 nascono i Sottotono, un gruppo musicale specializzato in musica hip hop. Inizialmente erano in quattro: Tormento e Nega, DJ Irmu e il produttore Fish. Dopo l’uscita del primo album, Nega e Irmu decidono di lasciare il gruppo. Poiché rimasero solo Tormento e Fish, che avrebbero messo il loro nome sul successo del gruppo, la loro carriera musicale ebbe successo.

Sono diventati famosi dopo essere apparsi al Festivalbar nel 1997, tre anni dopo la formazione della band. Si sono sciolti dopo la registrazione di sei album, avvenuta nel 2020. Dopo 17 anni di assenza, si sono riuniti per esibirsi al Festival di Sanremo 2019 con Nino D’Angelo e Livio Cori. Hanno registrato un nuovo album nel 2021, che è stato pubblicato 20 anni dopo il precedente… teoricamente.

Curiosità sulla band italiana

I Fratelli Manetti, un team italiano di produzione cinematografica famoso per la composizione di commedie musicali, hanno composto la colonna sonora di Zora la vampira. La Lega Italiana per la Lotta contro l’AIDS ha sponsorizzato la distribuzione di Ieri, oggi e domani, un singolo di Tormenta. Nel 2001 Tormenta si è esibito al Festival di Sanremo con Mezz’ Verità. Striscia la notizia, tuttavia, denuncia un plagio: Valerio Staffelli, inviato di Tormenta, ha notato che Bye bye bye degli ‘N Sync era straordinariamente simile alla canzone di Tormenta. Nonostante Tormenta abbia migliaia di follower su Instagram, non posta molte foto!

Only She Has What I Want degli Undertones li ha consacrati nel mainstream R&B e hip hop. Si dice che Tiziano Ferro abbia debuttato come corista in una loro esibizione a Varese, dove sono nati. È a Varese che hanno iniziato a muovere i primi passi. Tuttavia, non si sa se Tormento e Fish vivano a Milano. Non ci sono informazioni su quanto guadagnino.