Chi è Max Liñán, il compagno di Matteo Santoro, oro nei tuffi e anche lui nuotatore

Il giovane atleta italiano Matteo Santoro, originario di Roma, ha recentemente conquistato la medaglia d’oro nelle gare di tuffi ai Mondiali di Nuoto 2025, tenutisi a Singapore. Accanto a lui, nella vita privata, c’è il nuotatore spagnolo Max Liñan, con cui condivide non solo la passione per lo sport ma anche una relazione che dura da un anno. I due atleti hanno scelto di rendere pubblica la loro storia sui social, mostrando momenti di felicità e sostegno reciproco.





Max Liñan, ventenne originario di Madrid, è un promettente nuotatore che partecipa a competizioni internazionali da diversi anni. Nonostante l’impegno agonistico, riesce a conciliare la carriera sportiva con gli studi universitari: attualmente studia ingegneria informatica, come indicato nella sua biografia sui social media. La sua vita si divide tra Madrid e Barcellona, città in cui si allena e partecipa alle gare.

La relazione tra Matteo Santoro e Max Liñan è nata grazie alla comune passione per il nuoto, che li ha portati a conoscersi e a condividere momenti significativi sia dentro che fuori dalla piscina. La coppia ha festeggiato il primo anniversario della loro storia d’amore lo scorso ottobre, in occasione del diciottesimo compleanno di Matteo Santoro. Gli scatti pubblicati sui social da Max Liñan mostrano i due atleti abbracciati, sorridenti e uniti in gesti semplici ma significativi.

“Un anno”, ha scritto Max Liñan su Instagram per celebrare l’importante traguardo della loro relazione. Le immagini condivise includono momenti del compleanno di Matteo Santoro, con la coppia che si tiene per mano e si mostra felice insieme. Non è frequente che giovani sportivi decidano di condividere dettagli così personali della propria vita privata, soprattutto in un ambiente competitivo come quello dello sport professionistico.

La vittoria di Matteo Santoro ai Mondiali di Nuoto 2025 è stata celebrata anche da Max Liñan, che ha espresso il suo orgoglio attraverso un post nelle storie di Instagram. Ha condiviso un contenuto della Federazione Italiana Nuoto riguardante il successo storico raggiunto da Matteo Santoro e dalla sua compagna di squadra, Chiara Pellecani, nelle gare di tuffi. Questo gesto dimostra il forte legame e il sostegno che i due atleti si offrono reciprocamente.

Il percorso sportivo di Matteo Santoro è stato straordinario fin dalla giovane età, culminando con la medaglia d’oro ai Mondiali di Singapore, un risultato che lo ha consacrato come uno dei talenti emergenti del nuoto italiano. La sua relazione con Max Liñan rappresenta un esempio positivo di come sia possibile bilanciare la carriera sportiva con la vita personale, trovando forza e ispirazione nell’amore e nel supporto reciproco.

Anche il profilo di Max Liñan si distingue per la sua dedizione al nuoto e per l’impegno negli studi universitari. La scelta di continuare a formarsi accademicamente, nonostante le esigenze dello sport agonistico, dimostra una maturità e una visione lungimirante per il futuro. Il giovane spagnolo è considerato una promessa nel panorama internazionale del nuoto.

La coppia, composta da due giovani talenti dello sport, ha scelto di condividere con il pubblico alcuni momenti della loro vita privata, senza rinunciare alla discrezione che caratterizza molti atleti. La loro storia d’amore è stata accolta positivamente dai fan e dagli appassionati di nuoto, che vedono in loro un esempio di autenticità e determinazione.

Con i Mondiali di Nuoto 2025 ormai conclusi, l’attenzione si sposta sui prossimi obiettivi sportivi dei due atleti. Per Matteo Santoro, il successo ottenuto rappresenta solo l’inizio di una carriera che promette grandi risultati; per Max Liñan, il futuro è altrettanto promettente, con nuove sfide sia in ambito sportivo che accademico.