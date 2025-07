Carles Perez morso ai genitali da un cane: è in ospedale e rischia un’operazione

Un grave incidente ha coinvolto Carles Perez, ex giocatore della Roma e attualmente in forza all’Aris Salonicco, mentre si trovava a passeggio con il suo cane nella zona di Thermi, in Grecia. Il calciatore spagnolo è stato aggredito da un cane apparentemente senza padrone, riportando una ferita profonda ai genitali che potrebbe richiedere un intervento chirurgico.





Secondo quanto riportato dal quotidiano greco Ethnos, l’episodio si è verificato nel pomeriggio, quando il cane di Perez è stato attaccato da un altro animale. Nel tentativo di separare i due cani, il giocatore è stato morso, subendo una lacerazione significativa. Dopo l’incidente, Perez è stato immediatamente trasportato in ospedale, dove è attualmente ricoverato per ricevere le cure necessarie.

L’Aris Salonicco, club nel quale il calciatore milita da poche settimane, ha espresso la propria vicinanza al giocatore e ha annunciato che intende approfondire la vicenda per individuare eventuali responsabilità. In particolare, il club potrebbe intraprendere azioni legali nei confronti del proprietario del cane aggressore, che sembra essere stato lasciato incustodito.

L’incidente impedirà a Carles Perez di partecipare alla partita decisiva contro l’Araz, in programma domani allo stadio Vikelidis. La sua assenza rappresenta un duro colpo per l’Aris, che aveva puntato sul calciatore per rafforzare la squadra in vista della nuova stagione.

La carriera di Carles Perez è stata caratterizzata da alti e bassi. Dopo aver militato nella Roma, dove ha giocato sotto la guida di Paulo Fonseca e segnato 8 gol con 7 assist in 76 presenze complessive, il giocatore è passato al Getafe nella stagione precedente, senza però ottenere la conferma nel club spagnolo. Successivamente, è approdato in Grecia con un prestito dal Celta Vigo, che detiene ancora il suo cartellino.

La notizia dell’incidente ha suscitato preoccupazione tra i tifosi dell’Aris e gli appassionati di calcio, che ora attendono aggiornamenti sulle condizioni del giocatore. L’episodio evidenzia anche i rischi legati ai cani lasciati liberi senza sorveglianza, una situazione che può mettere in pericolo sia gli animali che le persone.

Il club greco ha sottolineato l’importanza di fare chiarezza sull’accaduto e di garantire la sicurezza dei propri giocatori. Per Perez, il focus sarà ora sul recupero fisico e sulla possibilità di evitare un intervento chirurgico, che potrebbe allungare i tempi di ripresa e ritardare il suo ritorno in campo.

La vicenda richiama l’attenzione su un problema comune per i possessori di cani: le aggressioni tra animali. Situazioni simili possono degenerare rapidamente, soprattutto quando non ci sono proprietari presenti per intervenire. In questo caso, la mancanza di supervisione ha avuto conseguenze gravi, mettendo a rischio non solo il cane di Perez, ma anche la sua salute.

L’ospedale greco dove il calciatore è ricoverato sta monitorando attentamente le sue condizioni, mentre l’Aris Salonicco si prepara a gestire l’impatto dell’assenza del giocatore nella cruciale partita contro l’Araz. Nel frattempo, le autorità locali potrebbero essere coinvolte per determinare responsabilità legali e prevenire futuri incidenti simili.

Nonostante il grave incidente, Carles Perez rimane un elemento chiave per la squadra greca, che ha investito su di lui con l’obiettivo di migliorare le proprie prestazioni. La speranza è che il calciatore possa riprendersi rapidamente e tornare a contribuire sul campo.

L’episodio rappresenta un momento difficile per Perez, ma anche un’opportunità per riflettere sull’importanza della sicurezza degli animali e delle persone nelle aree pubbliche.