Sai perché Rita Rusic ha divorziato dall’ex marito Vittorio Cecchi Gori?

Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic hanno condiviso una relazione importante che li ha portati a sposarsi nel 1983. L’unione è durata circa 18 anni e durante il loro matrimonio hanno avuto due figli: Mario e Vittoria. La coppia ha anche collaborato a molti progetti come produttori cinematografici.

Poi, però, qualcosa è andato storto tra loro. Come raccontato nel corso di un’intervista a Verissimo da Silvia Toffanin, Rita Rusic iniziare a vedere Vittorio cambiare totalmente. Vittorio pare sia diventato molto aggressivo e violento e meno presente in famiglia.

Tutto questo aveva ovviamente scatenato un profondo dolore nel cuore della donna, ma condiviso anche dai due figli. La donna ha suonato ai microfoni della Toffanin di aver desiderato di lasciare Cecchi Gori già tre anni prima di quando lo fece. Dentro di sé, infatti, covava da tempo un malessere troppo grande che ha cercato di mettere da parte proprio aveva per il bene della famiglia. Alla fine, però, la decisione è arrivata e per la Rusic è stato un momento davvero molto difficile.

Il divorzio milionario, tuttavia, non è come sembra. Secondo quanto riferito da lei, l’accordo di collegamento era di zero euro. Inoltre, sembra che il distacco e la separazione tra i due siano ormai totali da giugno, quando durante una telefonata lei lo ha rimproverato di averla privata di tutto. Sembra infatti che lei risenta soprattutto della difficoltà in cui si trova come produttrice; la Rusic infatti da un giorno all’altro non poteva più entrare in ufficio. Un dolore davvero grande quindi quello della donna che non solo ha dovuto affrontare una separazione ma anche tanta abilità e rancore nei suoi confronti.