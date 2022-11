Sapete che lavoro fa l’ex Suor Cristina di The Voice? Dove vive, chi è il fidanzato

Suor Cristina, la suora di Voice, non è più una suora. Dopo la sua partecipazione al talent show nel 2014, Suor Cristina è scomparsa, ma il suo successo nel programma ha fatto scalpore l’anno successivo. Nonostante il successo ottenuto nel 2014, il personaggio di Suor Cristina è stato riportato in vita a Verissimo nel 2015, dove ha raccontato la sua storia di vita, l’abbandono dell’abito e la vita lontano dall’Italia. Suor Cristina, una suora che ora si chiama Cristina Scuccia, cosa fa per vivere e dove vive?

Chi è Cristina Scucci

A Vittoria, Cristina è nata il 19 agosto 1988 e oggi ha 34 anni. La sua vita è completamente diversa da quella del 2014, quando è diventata una pop star dopo aver vinto The Voice. Al momento non ha un compagno, ma non esclude la possibilità di trovarne uno. “Sono anche pronta a innamorarmi”, ha detto alla Toffanin. “Poi, se l’amore arriva, non posso fermarlo. Credo nell’amore, nella vita e nel colpo di fulmine. Per amare gli altri bisogna prendersi cura di se stessi. Quindi sono aperta alla vita e voglio anche l’amore”, ha detto. “I sentimenti non si possono controllare, quindi ho cambiato i miei vestiti, ma sono ancora focosa, giocosa e canterina. Voglio indossare i tacchi, ma sono un po’ scombussolata…”.

Dove vive e cosa fa ora Cristina?

Cristina Scuccia ora vive in Spagna e lavora come cameriera. Ha anche deciso deliberatamente di togliersi il velo e sua madre, Lina, l’ha sostenuta sia a The Voice che a Ballando con le Stelle. Purtroppo il padre Gino non è più in vita e non era presente quando Cristina ha deciso di togliersi l’abito talare. Ciro, su Instagram, anche se ancora come Suor Cristina con foto che risalgono a molto tempo fa, come l’ex concorrente di The Voice non ha aggiornato la sua pagina.

Cosa pensa l’ordine delle Orsoline della Sacra Famiglia dell’intervista di Cristina Scuccia a Verissimo? Fuori fa freddo.

Cristina Scuccia è stata una delle notizie più cercate online dopo la scelta di lasciare il convento. È stata un’occasione importante per Suor Cristina, conosciuta anche dai telespettatori. I lettori hanno cercato informazioni sulla sua nuova vita in Spagna, sulla sua vita di cantante e sulla sua ricerca dell’amore. Come si sono sentite le Suore Orsoline della Sacra Famiglia quando hanno saputo della nuova vita di Suor Cristina? Fanpage ha cercato di contattare la congregazione a cui l’ex suora apparteneva fino al momento in cui ha preso i voti. Le Orsoline che hanno fatto da scudo a Cristina Scuccia quando ha vinto The Voice, quando i media e i giornali le davano la caccia, sono le Suore Orsoline della Sacra Famiglia. Nonostante la sua decisione di lasciare il convento e vivere una vita laica, le altre Orsoline non sembravano contente. “Suor Cristina? Non abbiamo nulla da dire”, fu la risposta.