Sapete chi è Andrea Camerana marito di Alexia? Età, figlie e nipote di Armani

Alexia, 55 anni, è felicemente sposata con Andrea Camerana. È anche legata in qualche modo ad Armani e Agnelli.

Chi ha vissuto gli anni Novanta e i primi anni Duemila e ha sempre aspettato con ansia il Festivalbar ogni estate, non può non ricordare Alexia, 55 anni, cantante spumeggiante che ancora oggi si guadagna da vivere con la musica, anche se non è molto conosciuta. Nel 2005 ha coronato il suo sogno d’amore sposando Andrea Camerana, la cui famiglia è molto influente nel settore industriale italiano. Può sembrare strano, ma il suo lignaggio è legato sia a Giorgio Armani che all’impero Agnelli. Alexia e suo marito hanno due figlie, Maria Vittoria e Margherita. Concentriamoci su Andrea Camerana, che è il nipote del famoso stilista Giorgio Armani. Il legame di parentela è dovuto alla madre Rossana, sorella di Giorgio. Il padre, Carlo Camerana, è legato alla famiglia Agnelli ed è il pronipote del fondatore della Fiat e cugino dei famosi Umberto e Giovanni Agnelli.

Alexia, la cantante della canzone Tell Me How, e suo marito Andrea Camerana, nipote di Armani, erano due persone diverse. La gente era curiosa di sapere come si fossero conosciuti. In un’intervista a Vanity Fair, Alexia ha dichiarato che la presentazione di cortesia è avvenuta nel 2002 prima del Festival di Sanremo. Tutto era stato organizzato perché lei potesse avere la possibilità di indossare alcuni abiti di Armani. Alexia ha rivelato che, all’epoca, era impegnata in una relazione che era giunta al termine. Si aspettava una persona alla moda, ma rimase stupita dall’eleganza e dalla gentilezza di Andrea Camerana. Anche se le cose non sono andate subito oltre, hanno iniziato a messaggiarsi durante e dopo il Festival di Sanremo. Andrea ha mandato dei fiori e Alexia ha avuto bisogno di un po’ di tempo per risolvere il suo tour e la fine della sua relazione. Quando alla fine si sono riavvicinati, hanno capito che tra loro c’era più di una semplice scintilla.

Alexia oggi cosa fa

Alexia canta ancora oggi, come se fosse la cosa più naturale del mondo per lei. L’ultima volta ha partecipato al Festivalbar nel 2004 e a Sanremo nel 2009. Oltre a questi due eventi, ha pubblicato cinque album: Stars, iCanzonissime, Tu puoi se vuoi, Quell’altra e My Xmas. Quest’ultimo è uscito il 25 novembre ed è ricco di canzoni natalizie, il che lo rende un regalo ideale per i suoi fan. Quando va oltre gli stereotipi del sistema musicale e televisivo, sono i suoi veri ammiratori che continuano a seguirla con devozione.

Alexia e le sue connessioni sono più vicine che mai. Nel 2020 ha ricominciato, unendo gli sforzi con Achille Lauro e Capo Plaza. Insieme, realizzano Yoi and Me, che viene inclusa nell’album di Lauro del 1990. L’anno successivo, Alexia e DJ Usai realizzano Notte, che viene trasmessa alla radio. Sempre nel 2021, è stata concorrente del programma Mediaset Star in the Star, dove ha interpretato Michael Jackson, ottenendo il terzo posto.