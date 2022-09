Sapete chi è Andrea Giambruno compagno del premier Giorgia Meloni? Età, Lavoro e Figlia

Giornalista di professione e politicamente schierato a sinistra, il compagno di Giorgia Meloni è iscritto a Fratelli d’Italia dal 2010. La coppia ha un figlio.

Andrea Giambruno, il compagno di Giorgia Meloni, leader del partito di destra Fratelli d’Italia, è sotto la lente di ingrandimento mentre l’Italia si prepara alle elezioni nazionali del 25 settembre. Se eletto, sarebbe il primo “primo gentiluomo” della storia italiana. Ha votato i partiti di sinistra nelle passate elezioni parlamentari e spesso litiga con il suo partner su domande come la legalizzazione delle droghe leggere ei diritti della comunità gay e LGBT.

Il fidanzato di Giorgia Meloni è di sinistra, Andrea Giambruno

La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, e il suo compagno, Andrea Giambruno, vivono a Roma e sono una coppia di fatto. Stanno insieme da sette anni e hanno una figlia, Ginevra. In diverse occasioni, la Meloni ha scherzato sul suo “nemico nella casa” perché Giambruno non vota necessariamente per lei alle elezioni nonostante sia il favorito per la vittoria. La Meloni ha fatto un’apparizione in una puntata de Il Testimone condotta da Pif dove avrebbe dichiarato:

“Il mio compagno è di sinistra, adesso penso che voterà per me alle prossime elezioni. Discutiamo sui gay, sui temi etici, sulla legalizzazione delle droghe leggere. Non la pensiamo nella stessa maniera.”

Chi è Andrea Giambruno, età e lavoro

Andrea Giambruno, milanese, classe 1981, è un noto giornalista televisivo italiano, autore di numerosi programmi di successo in onda su Mediaset. Prima di intraprendere la carriera televisiva, si è diplomato al liceo scientifico di Monza e si è laureato in Filosofia all’Università Cattolica. Il suo debutto in Mediaset è avvenuto nel 2009 e da allora ha partecipato a Quinta Colonna, Matrix, Mattino 5 e Stasera Italia oltre che a Studio Aperto. È molto riservato sulla sua vita privata; ha un profilo Instagram ma è inutilizzato, mentre invece la battagliera Giorgia Meloni non manca di postare foto che li ritraggono felicemente insieme: l’amore sembrerebbe andare a gonfie vele nonostante le loro diverse ideologie politiche.