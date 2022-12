Sapete chi è Angelo Madonia? Età, biografia, moglie e figli

Angelo Madonia, ballerino italiano che partecipa allo show televisivo “Ballando con le stelle” su Rai1, ha trovato l’amore con la sua compagna di ballo Ema Stokholma durante la partecipazione al programma. I due si conoscevano già da tre anni, quando si incontrarono per la prima volta in un albergo in Cina, ma all’epoca non scattò nulla tra loro. Durante la loro partecipazione a “Ballando con le stelle”, il feeling tra i due è stato evidente e hanno iniziato a frequentarsi.