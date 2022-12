Sapete chi è Antonela Roccuzzo moglie di Lionel Messi?

È la moglie della star argentina e madre dei suoi tre figli. Il 26 febbraio ha compiuto 32 anni. Antonela Roccuzzo ha festeggiato il 26 febbraio il suo 32esimo compleanno, una data segnata per tutta la famiglia e festeggiata da tutti, compreso il suo terzo figlio avuto da Lionel Messi, Ciro, che ha compiuto due anni il 10 marzo.

Lionel Messi ha lasciato il suo nativo Rosario da bambino per unirsi ai ranghi del Barcellona , ​​​​ma i legami con la sua città natale rimangono forti oggi.Niente è più forte del suo rapporto con Antonela Roccuzzo , con la quale è cresciuto in Argentina e ha tre figli. Messi ha confermato per la prima volta nel 2009 di avere una compagna, e da allora si è trasferita a Barcellona per condividere la sua vita. Ma chi è Antonela Roccuzzo e come ha conosciuto il sei volte Pallone d’Oro ? Questo è ciò che sappiamo di lei.

CHI È ANTONELA ROCCUZZO?

Roccuzzo è nato a Rosario, come Messi, ed è cugino di Lucas Scaglia, uno degli amici d’infanzia del fuoriclasse argentino. Messi aveva la reputazione di essere timido, soprattutto quando era più giovane, ma si è sempre detto che avesse un rapporto speciale con Antonella, visitando regolarmente la casa del suo amico Lucas con l’intenzione di vederla. Antonela è andata all’università in Argentina, studiando odontoiatria prima di passare alla comunicazione sociale, per poi trasferirsi a Barcellona per vivere con Messi. Non è chiaro se abbia continuato a studiare la laurea o si sia concentrata sull’educazione dei suoi tre figli: Thiago, Mateo e Ciro. La relazione tra i due è nata quando Messi è tornato a Rosario per mostrare il suo sostegno ad Antonela dopo la morte di una sua amica in un incidente stradale. Si dice che sia successo nel 2007, ma la loro relazione è rimasta privata per diversi anni.In termini generali, Antonela è rimasta lontana dai riflettori, tanto da privatizzare il suo profilo Instagram dopo aver raggiunto quasi quattro milioni di follower. Poi l’ha riaperto e ha già più di 12 milioni. La giovane è anche amica di Sofía Balbi -compagna di Luis Suárez- e Daniella Semaan -compagna di Cesc Fàbregas-.

QUANTI FIGLI HA MESSI?