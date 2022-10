Sapete chi è Antonietta Bello ex fidanzata di Lino Guanciale? Età, lavoro, carriera coming out

Per circa otto anni, Antonietta Bello ha frequentato Lino Guanciale. Antonietta Bello è nata a Gemona del Friuli nel 1986, dove è cresciuta con i genitori e la sorella. Tiene molto alla sua privacy, il che rende difficile trovare informazioni sul suo passato.

La giovane attrice Antonietta Bello ne ha già fatta di strada! Si è diplomata in recitazione al Teatro Stabile di Genova e subito dopo ha preso parte a molti episodi di note serie televisive, come Che Dio ci aiuti 2, Don Matteo, Un medico in famiglia, Un passo dal cielo 3, Braccialetti Rossi e Le tre rose di Eva 4. Ha recitato anche in alcuni film, come Il volto di un’altra (1996), The Pit (1998), The Space Between (2003), Lovers (2005) e Il ventaglio (2006).

La fidanzata di Lino Guanciale è stata per molti anni Antonietta Bello. La coppia si è conosciuta proprio al Teatro Stabile di Genova, dove Lino tenera un corso di recitazione; tra loro si è subito sviluppato un bellissimo rapporto che all’inizio sembrava solo di amicizia, ma che ben presto si è trasformato in qualcosa di più. Anche se non senza difficoltà.

Antonietta Bello e Lino Guanciale hanno sempre vissuto col massimo riserbo la propria storia d’amore. Una relazione, tenuta sempre lontana dai riflettori, durata dieci anni.

Lino Guanciale, reduce dal successo di “Non dirlo al mio capo” e lanciato verso la prossima messa in onda de “L’Allieva”, ha parlato della sua ex fidanzata, Antonietta. Parlando con molto affetto, ha espresso molte parole di elogio per lei e ha parlato della sua stima come persona. “Io e Antonietta ci siamo lasciati di comune accordo”, ha detto. “Abbiamo valutato che era la scelta migliore per entrambi”. Tuttavia, sono rimasti in ottimi rapporti. Antonietta rimane una persona molto importante nella sua vita.

È una donna, un’attrice, che stimo moltissimo”. Frasi dolci, che mostrano la grandezza di due giovani che pur avendo capito che era arrivato il momento di dividere le proprie strade, non hanno voluto perdersi, gettarsi fango addosso. Come purtroppo spesso accade. Proprio nelle ultime ore, l’ex compagna e collega, ha voluto rispondere alle parole di Lino Guanciale. Su Instagram l’attrice ha postato uno scatto. Un bel primo piano con un sorriso velato e una frase particolarmente significativa: “Lo stesso vale per me verso Lino, al quale anche oggi, come sempre regalo un sorriso”.

Quando ha capito di essere più attratta dalle donne

A 35 anni, l’attrice Antonietta Bello ha capito di essere lesbica. Aveva avuto una relazione con un uomo, l’attore Guido Caprino, ma era finita. Dopo la rottura con il fidanzato, ha il tempo di riflettere su se stesso avuto: “Per me è stato tutto molto naturale”, ha detto a Diva e Donna in un’intervista. “Non l’ho vissuto come uno strappo; è stato come se l’essere lesbica aveva fatto parte di me per sempre, così come è emerso tra i 34 ei 35 anni”. Aggiunge: “È stata una transizione graduale, dolce e naturale. A poco a poco mi sono sentita sempre più attratta solo dalle donne”. È sbocciata anche la prima relazione con una ragazza.