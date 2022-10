Sapete chi è Antonino Spadaccino? Età, Tale e quale show, vita privata, genitori, malattia e carriera

Il cantante e artista italiano Antonio Spadaccino sarà uno dei protagonisti della nuova edizione di Tale e Quale Show. È diventato famoso dopo aver vinto nel 2004 il talent show più longevo della televisione italiana, Amici di Maria De Filippi. È nato il 9 marzo 1983 a Foggia ed è conosciuto semplicemente come Antonino. Ha partecipato anche a X-Factor UK e ha vinto diversi premi, tra cui il Premio Lucio Battisti.

La carriera di Antonino ha avuto alti e bassi. Ha iniziato a fare musica grazie al padre, che gli ha insegnato a cantare senza una formazione formale. Dopo tre anni di provini, riesce a entrare ad Amici 2004 ea finalmente vincere l’edizione. Nel 2011 ha vinto “Io ci sono”, concorso indetto dallo stesso Amici, dove sarebbe poi tornato nel 2012 nell’edizione dei Big. Ha partecipato anche a X-Factor UK ricevendo i complimenti di Robbie Williams, Louis Tomlinson e Simon Cowell. Ha collaborato artisticamente anche con Gigi D’Alessio ed Emma.

La dichiarazione di omosessualità di Antonino nel 2016 ha portato alla luce ulteriori dettagli sulla sua vita privata. Inoltre, durante un’intervista su “Nottetempo”, Antonino ha dichiarato di essere favorevole alle unioni civili: “Sono favorevole perché sono innamorato e vorrei sposarmi”.

Antonino, l’amico di Emma Marrone (che in passato è stato legato sentimentalmente a De Martino), è stato più volte definito “l’uomo speciale” della cantante salentina. Ovviamente, non c’è altro che una forte amicizia che poi è sfociata anche in una proficua collaborazione artistica. Emma è la direttrice artistica dei suoi ultimi album e ne ha curato gli arrangiamenti insieme a Luca Mattioni. Antonino ha sempre confessato di aver imparato molto da lei, e le ha persino lasciato la canzone “Resta ancora un po’” che aveva scritto quando l’amore con Stefano De Martino era svanito.