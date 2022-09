Sapete chi è Benno Neumair? La storia del ragazzo che ha ucciso madre e padre

Benno Neumair, giovane laureato in scienze motorie e supplente di matematica in una scuola media di Bolzano, ha recitato la sua vita e quella della sua famiglia. Benno Neumair, che ha ucciso i genitori Peter Neumair, 63 anni, e Laura Perselli, 68 anni, all’inizio del 2021, ha rovinato la sua vita e quella della sua famiglia. Benno ha inizialmente denunciato la scomparsa dei genitori, ma ha confessato il duplice omicidio con il progredire delle indagini. Il suo processo è ancora in corso.

Durante il processo, in aula ha parlato descrivendolo, come riferisce l’agenzia di stampa Ansa, un suo collega, che ha ricordato le sue percezioni durante il periodo condiviso nel 2020 alla scuola media Aufschnaiter: “Benno, come collega di lavoro, era inaffidabile, soprattutto riguardo agli orari”, ha spiegato in aula, “Proprio a causa dei suoi ritardi io mi ero arrabbiato con lui in un’occasione, dicendo che non intendevo più fare delle lezioni con lui. Benno mi sembrava riluttante a seguire le regole”. Inoltre, nel luglio 2021, Benno Neumair cercò infatti di strangolare un suo compagno di cella nel carcere di Bolzano, nel corso di un litigio per futili motivi. La prossima udienza del processo è già stata fissata al 5 settembre.