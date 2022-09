Sapete chi è Bruno Arena? Età, carriera, Fiche d’India, biografia, moglie, figlio e causa morte

Bruno Arena è stato un comico, cabarettista e attore italiano nato a Milano il 12 gennaio 1957. Il 28 settembre 2022 è stata annunciata la sua morte. Dal 1983 al 1988 Arena ha lavorato come animatore turistico, ma presto ha unito le forze con Max Cavallari ed è entrato a far parte del duo comico Fichi D’India.

Arena è apparso innumerevoli programmi televisivi come: Lucignolo, Amore a prima vista, Amici Ahrarara, Merry Christmas, Pinocchio e molti altri. Ha partecipato anche alle trasmissioni di Natale sul Nilo, Natale in India e Le barzellette. Oltre ad apparire in programmi televisivi e trasmissioni con Max Cavallari nei panni di Fichi D’India, si è esibito da solo in cabaret e ha recitato in film come Matrimonio alle Bahamas (Moglie per scelta).

Il 17 gennaio 2013 il comico Bruno dei Fichi d’India è stato ricoverato in ospedale per la rottura di un aneurisma che gli ha provocato un’emorragia cerebrale durante la registrazione di una puntata del programma Zelig. Il comico è stato operato d’urgenza per riparare il danno ed è stato dimesso dall’Ospedale San Raffaele di Milano l’11 febbraio per trasferirsi in una struttura di riabilitazione.

Sono poche le informazioni disponibili sulla morte del fumetto e cabarettista italiano Bruno Arena, in quanto saranno necessari numerosi aggiornamenti prima di poter stabilire l’ora e il luogo della commemorazione. Bruno Arena è morto, secondo il messaggio Facebook di Paolo Belli pubblicato sulla sua pagina ufficiale, accolto da numerosi commenti e condivisioni. I due erano molto amici, per questo non ci sono dubbi sulla veridicità della notizia posta dal cantautore sul suo profilo.

Chi è il figlio

Attore di professione, Gianluca Arena ha seguito le orme del padre. È figlio di Bruno Arena, nato a Milano nel 1957 e affermatosi come comico. Dopo la laurea in grafica pubblicitaria, Gianluca ha risposto al richiamo del palcoscenico perché “il palcoscenico è la mia vita! Regalare sorrisi (quando posso?) è la sensazione più bella del mondo”, come ricorda sul suo profilo Instagram.

Mengoni ha una barba da hipster e un sorriso conciliante. La sua web serie è il suo Zelig, che dispensa buonumore mentre coinvolge talenti emergenti in vari spettacoli. Partecipa anche a Eccezionale Veramente, talent dedicato al mondo della risata in onda su La7 (con Diego Abatantuono, Selvaggia Lucarelli e Paolo Ruffini come giurati).