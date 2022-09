Sapete chi è Can Yaman? Età, Viola come il mare, vita privata, carriera, curiosità e fidanzata

Can Yaman ( Istanbul , 8 novembre 1989 ) è un attore , modello e avvocato turco. È noto per aver recitato nelle serie turche Dolunay , Bay Yanlış e Erkenci Kuş . Quest’ultimo gli ha portato fama e gli è valso un Golden Butterfly Award come miglior attore in una commedia romantica.

È nato l’8 novembre 1989 a Suadiye ( Istanbul , Turchia ). Suo nonno paterno era un immigrato albanese di origini kosovare; sua nonna paterna era un’immigrata macedone. È figlio unico. Suo padre è un avvocato e sua madre un’insegnante. È il nipote dell’allenatore di calcio Fuat Yaman. Ha studiato alla scuola Bilfen Kolej e successivamente al Liceo Italiano di Istanbul . Ha studiato Giurisprudenza grazie a una borsa di studio di basket dell’Università di Yeditepe nel 2012 .

Nel 2014 ha debuttato alla televisione turca con la serie Gönül İşleri . In seguito ha avuto ruoli da protagonista in İnadına Aşk , Hangimiz Sevmedik , Dolunay , Erkenci Kuş e Bay Yanlış . Nel gennaio 2020 ha svolto il servizio militare obbligatorio . Parla correntemente turco , italiano , tedesco , inglese e sta imparando lo spagnolo . Tre delle sue serie sono state trasmesse in Spagna su Divinity e Nova: Erkenci Kuş, Dolunay, İnadına Aşk e Bay Yanlış. È stato romanticamente legato a diverse attrici.

Nel 2015, durante le registrazioni di Inadina Ask (Stubborn Love), è stato legato alla sua co-protagonista, l’attrice turca Acelya Topaloglu. Nel 2016 ha ufficialmente avuto una relazione di otto mesi con l’attrice turca Bestemsu Özdemir.

Durante le registrazioni di Erkenci Kus (Dreamy Bird), varie fonti hanno indicato che aveva una relazione con la sua co-protagonista, l’attrice turca Demet Özdemir , ma non è mai stata provata. Sono stati visti insieme in bar e ristoranti, così come in vacanza e condividere appuntamenti speciali con le rispettive famiglie. Allo stesso modo, era imparentato con l’influencer e imprenditrice turca Aslisah Alkoclar. Nell’anno 2021, durante il suo viaggio in Italia, è stato visto accompagnato dalla giornalista italiana Diletta Leotta , con la quale ha avuto una relazione terminata nel luglio 2021.

I molteplici talenti di Can Yaman

Can Yaman è un eccellente atleta. Nelle interviste, ha confessato che trascorre almeno un’ora al giorno a fare esercizio, si prende molta cura della sua dieta ed è preoccupato per il consumo di cibi che rafforzano il suo sistema immunitario. Ma Can Yaman è molto più di un fisico tonico: parla turco, albanese, inglese e italiano. Ha anche talento musicale: suona il piano, la chitarra e la batteria.

A questo punto, se ti consideri un fan numero 1 dell’attore turco Can Yaman, ci saranno poche cose che non sai sul protagonista di titoli come ‘Dreamy Bird’ e ‘Room 309’. L’ultima cosa che sappiamo di lui è che la sua nuova serie, “Bay Yanlis”, è stata improvvisamente cancellata. Ma sai che taglia si adatta al piede? Quante lingue parli? Perché hai dovuto tagliare i tuoi mitici capelli? Se non conosci la risposta a nessuna (o a tutte) di queste domande, continua a leggere e la risolveremo per te. Se lo sai, continua a leggere perché abbiamo altre 7 curiosità che potrebbero sorprenderti.