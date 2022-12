Giulia De Lellis è una delle influencer più importanti d’Italia. La sua carriera ha iniziato ad espandersi dal 2017, quando ha partecipato al reality show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Da allora, la sua popolarità è cresciuta in maniera esponenziale, diventando una delle personalità più influenti del nostro Paese.

Nata a Roma nel 1998, Giulia è diventata un volto noto grazie ai social network, dove è solita condividere con i suoi fan i suoi momenti di vita quotidiana e le sue attività professionali. Questa fama le ha permesso di ottenere un contratto con le più grandi aziende di moda e di intrattenimento d’Italia, come ad esempio Giorgio Armani, Calvin Klein e Mediaset.

Oltre alla sua carriera come modella e influencer, Giulia è anche un’affermata conduttrice televisiva e autrice di libri. La sua prima opera, “Le corna stanno bene su tutto”, uscì nel 2019 e ha avuto un grande successo, raggiungendo la terza posizione nella classifica dei bestseller italiani. Nel 2020, Giulia ha anche condotto alcuni programmi televisivi tra cui “C’è posta per te” e “Temptation Island”.

Giulia De Lellis è diventata una grande star del web e della televisione italiana, conquistando il cuore di milioni di fan. La sua popolarità e le sue attività professionali sono un esempio di come una persona possa lavorare con successo nel mondo dell’intrattenimento.

Carlo Beretta Gussalli è il fidanzato di Giulia De Lellis

È nato a Brescia il 16 febbraio 1997 e suo padre è Pietro Gussalli Beretta, il fondatore della Beretta. Dopo aver chiuso la relazione con Andrea Damante, Giulia De Lellis ha scelto Carlo dopo averlo visto a una festa. È figlio di Pietro Gussalli Beretta, presidente della Beretta. Ha frequentato la The British School of Milan – Sir James Henderson e si è laureato in economia aziendale e management all’Università Bocconi di Milano.

Carlo Beretta Gussalli è un innovativo imprenditore italiano che si è distinto nel campo dell’innovazione tecnologica, della ricerca e della consulenza. Nato a Milano nel 1968, Carlo Beretta Gussalli ha trascorso la maggior parte della sua vita professionale a Milano, dove è stato fondatore di varie aziende di consulenza, ricerca e tecnologia.

Carlo Beretta Gussalli ha creato le sue aziende con l’obiettivo di fornire soluzioni innovative in campo tecnologico, offrendo servizi di ricerca e consulenza ai propri clienti. Grazie alla sua competenza e al suo impegno, le aziende di Carlo Beretta Gussalli sono state in grado di fornire prodotti e servizi di ultima generazione e di alta qualità.

Carlo Beretta Gussalli ha lavorato anche come consulente per aziende e organizzazioni internazionali, fornendo loro soluzioni innovative e tecnologiche. Ha anche contribuito alla realizzazione di grandi progetti di ricerca e sviluppo, contribuendo alla creazione di nuove tecnologie e applicazioni.

L’impegno di Carlo Beretta Gussalli nello sviluppo di nuove tecnologie e applicazioni è stato riconosciuto a livello internazionale. Nel 2019 è stato premiato con l’innovatore dell’anno dalla Camera di Commercio di Milano.

Inoltre, Carlo Beretta Gussalli è anche un appassionato sostenitore dell’educazione. Ha partecipato a diverse iniziative educative e ha contribuito alla creazione di una scuola di informatica a Milano. Fin dal suo primo giorno di lavoro, ha sempre cercato di incoraggiare i giovani a sviluppare una maggiore consapevolezza dell’importanza della tecnologia e dell’innovazione.

Carlo Beretta Gussalli è un innovatore di successo, sostenitore dell’educazione e sostenitore dell’innovazione tecnologica, che ha contribuito a creare soluzioni innovative ed efficienti per le aziende e le organizzazioni di tutto il mondo. Grazie al suo impegno, Carlo Beretta Gussalli è uno dei principali innovatori della tecnologia in Italia.