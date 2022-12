Sapete chi è Celine Dion? Età, biografia e malattia

Celine Dion è una cantante canadese, icona di successo a livello internazionale. La sua voce unica e la sua presenza scenica hanno conquistato milioni di fan in tutto il mondo, con una carriera che dura da oltre 35 anni.

Dall’inizio della sua carriera nel 1980, Celine Dion è diventata una pop star globale, vendendo oltre 250 milioni di dischi in tutto il mondo e vincendo cinque Grammy Award, due Golden Globe e un Oscar. Nel 2019, è stata nominata Cavaliere della Legion d’Onore a Parigi.

Celine Dion è conosciuta per i suoi singoli di successo come “My Heart Will Go On” (dal film di Titanic), “Because You Loved Me”, “It’s All Coming Back to Me Now” e “Power of Love”. La sua voce è stata utilizzata nel tour mondiale “Taking Chances” e in una serie di show speciali.

Celine Dion è anche una grande filantropa. Ha fondato la sua fondazione benefica “Celine Dion Foundation” nel 1998, per sostenere varie cause filantropiche, come la lotta alla povertà e l’istruzione. Negli anni, la sua fondazione ha distribuito oltre 100 milioni di dollari in beneficenza.

Celine Dion è un esempio di successo per tutti coloro che amano la musica. È una donna di grande dedizione e generosità, che ha mostrato al mondo che è possibile raggiungere grandi traguardi, anche in situazioni difficili. La sua voce unica, la sua dedizione alla filantropia e la sua passione per la musica la rendono una leggenda a livello mondiale.

Tuttavia, a partire dal 2014, Celine Dion ha sofferto di una malattia cronica e progressiva chiamata sindrome da fatica cronica. Si tratta di una malattia che causa una varietà di sintomi, tra cui affaticamento cronico, debolezza muscolare, dolori muscolari e articolari, disturbi del sonno, difficoltà di concentrazione e depressione.

Gli specialisti di salute di Celine Dion hanno dichiarato che la malattia è stata causata da un forte stress emotivo accumulato nel corso degli anni, in particolare durante la sua carriera. La malattia ha costretto Celine a cancellare diversi spettacoli e ad abbassare la frequenza dei suoi impegni di lavoro.

Nonostante la malattia, Celine Dion ha dimostrato di voler andare avanti e di affrontare la sindrome da fatica cronica. Ha dimostrato al mondo che, anche quando si è malati, è possibile ancora portare avanti i propri sogni. Oggi, Celine Dion sta lottando per combattere la malattia e tornare in forma, continuando a regalare al mondo la sua voce unica e le sue canzoni.