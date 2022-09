Sapete chi è Charlotte Lazzari la moglie di Kledi Kadiu: età figli, lavoro, origini

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Charlotte Lazzari, moglie di Kledi Kadiu. Insegnante di yoga e ballerina, è entrata nel mondo dello spettacolo italiano fin da bambina.

Chi è Charlotte Lazzari, moglie di Kledi Kadiu: vita privata e carriera

Nata nel 1992, Charlotte Lazzari ha origini francesi da parte di madre ed è nota al pubblico italiano come moglie di Kledi soprattutto Kadiu, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi. Ballerina e insegnante di yoga, ha iniziato la sua formazione nella danza molto, all’età di 13 anni. Si è diplomata in danza a Milano presso l’Accademia Teatro alla Scala. Ha studiato anche a Firenze presso la Scuola del Balletto di Toscana e all’estero a Cannes e Hannover. Oggi è insegnante del metodo Odaka Yoga, uno stile innovativo ispirato ai motivi dell’oceano e alla cultura zen del Bushido.

Ha creato la piattaforma online Wonderyogi, dove è possibile seguire le sue lezioni ed iscriversi per retreat faccia a faccia.

Vita privata: Kledi, i figli, Instagram

Charlotte Lazzari e Kledi si sono conosciuti nel 2015, durante una cena tra amici. Nonostante i quasi 20 anni di differenza, è stato amore a prima vista. La coppia non ha perso tempo: sono andati a vivere insieme quasi subito e poco dopo, nel 2016, è arrivata Lea, la loro prima figlia. Nel giugno 2018 hanno deciso di sposarsi. L’anno successivo, il 28 giugno 2021, è nato il loro secondo figlio Gabriel, che però è stato colpito da un grave problema di salute. La coppia ha deciso di raccontarlo sul profilo Instagram di Kledi: “13 giorni dopo il parto Gabriel ha piuttosto manifestato febbre e forti convulsioni; espressione di una diagnosi complessa: meningo-encefalite”. Charlotte continua ad affrontare questa difficile sfida insieme al marito, aiutando il piccolo Gabriel nel suo percorso di riabilitazione.

È possibile seguire la vita di Charlotte Lazzari sul suo profilo Instagram, dove ha oltre 38mila follower. Molti suoi post sono dedicati ai suoi progetti per Wonderyogi, e altrettanti invece alla sua famiglia. Di recente ha pubblicato un dolcissimo messaggio per suo marito: “Io ti ringrazio amore perché nonostante gli alti e bassi, mi permetti di mostrare sempre la parte più vera di me”.