Sapete chi è Chi è Szymon Marciniak? L’arbitro della finale mondiale tra Francia-Argentina

La partita tra Argentina e Francia attirerà l’attenzione del mondo in quanto è la finale della Coppa del Mondo. L’Albiceleste cerca la sua terza stella dopo aver vissuto un Mondiale ricco di emozioni con quella sconfitta contro l’Arabia Saudita che è già un ricordo. I Bleus, dal canto loro, tornano per la seconda volta consecutiva in finale e lo fanno dopo aver lasciato in trasferta in semifinale la grande rivelazione Marocco.

Il DT incaricato di dirigere lo scontro tra Albiceleste e Bleus sarà il polacco Szymon Marciniak , uno dei titolari nelle competizioni intercontinentali UEFA , e che ha già diretto una partita in questo Mondiale.

Marciniak è stato l’arbitro designato per la sfida tra Danimarca e Francia , terminata con un risultato di 2-1 a favore dei ‘Les Bleus’. Ora, l’arbitro polacco affronta lo scontro finale tra la squadra guidata da Messi in campo e Scaloni in panchina.

L’arbitro 41enne è nato nella città polacca di Plock. Marciniak ha esordito nella massima divisione polacca nel 2009 ed è entrato nella lista arbitrale della FIFA nel 2011. Nel 2022 ha arbitrato 8 partite di Champions League, una partita di qualificazione ai Mondiali e due amichevoli per nazionali.

L’arbitro polacco ha già diretto l’ Argentina ai Mondiali di Russia 2018 in uno dei giorni più bui di quell’Albiceleste de Sampaoli . Szymon Marciniak è stato l’arbitro principale dell’esordio dell’Argentina in quel Mondiale contro l’Islanda , terminato con un pareggio per 1-1 in quella che è stata una delle battute d’arresto notevoli per i sudamericani negli ultimi anni.