Sapete chi è Elisa Isoardi? Età marito, figli, vita privata, carriera

Elisa Isoardi ospite a Verissimo, talk-show condotto da Francesca Fialdini. Va in onda su Rai 1 domenica pomeriggio dalle ore 17.20 circa.

Nel corso di uno speciale di un’ora, la conduttrice si racconterà a 360 gradi, parlando della sua vita privata ma anche, se non soprattutto, dei suoi prossimi progetti professionali. Elisa Isoardi parlerà della sua relazione ex sentimentale con il leader della Lega Matteo Salvini. Ha intitolato la puntata del suo spettacolo “La storia più importante della mia vita”.

Elisa Isoardi chi è: marito, figli, età, vita privata la presentatrice tv ospite a Verissimo

Elisa Isoardi ha 38 anni ed è nata il 27 dicembre 1982 a Cuneo. Non si è mai sposata né ha avuto figli. In passato ha avuto una lunga relazione sentimentale con il politico Matteo Salvini, ma attualmente non stanno insieme. Voci recenti suggeriscono che potrebbe essere coinvolta con il ballerino di Ballando con le stelle Raimondo Todaro, ma nessuna delle due parti ha confermato o smentito questa notizia.

Elisa Isoardi chi è: carriera della presentatrice tv ospite a Verissimo

Elisa Isoardi (nata a Cuneo e cresciuta nella vicina Caraglio) ha iniziato la sua carriera come modella, vincendo il titolo di Miss Fragola e partecipando a Miss Muretto. Nel settembre 2013 ha partecipato alla quindicesima stagione di Ballando con le stelle, dove era in coppia con il ballerino Raimondo Todaro; sono stati eliminati alla settimana settimana a causa di un infortunio alla caviglia subito dalla Isoardi. Tuttavia, grazie a una regola speciale che consentiva ai precedenti finalisti di gareggiare nuovamente in caso di infortuni o altri problemi che impedivano loro di continuare, è tornata in gara e si è classificata quarta.