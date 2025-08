Vive per due giorni con una freccia nel cranio: trovato in casa, è un miracolo

Un caso straordinario ha scosso la comunità di Falconara Marittima, in provincia di Ancona, dove un uomo di 64 anni è stato rinvenuto nella sua abitazione con una freccia che gli attraversava il cranio. Nonostante le condizioni apparentemente disperate, il paziente è sopravvissuto ed è attualmente ricoverato presso l’ospedale regionale di Torrette. L’intervento chirurgico, eseguito con tecniche militari, ha permesso di salvare la vita dell’uomo, il cui stato di salute rimane critico ma promettente.





L’allarme è stato dato dai familiari, che non avevano notizie del sessantaquattrenne da due giorni. Preoccupati dalla sua assenza, hanno deciso di contattare il numero di emergenza, dando il via a una serie di operazioni coordinate tra carabinieri, vigili del fuoco e personale sanitario. Giunti sul posto, i pompieri hanno dovuto forzare l’ingresso dell’abitazione e si sono trovati davanti a una scena che ha lasciato tutti senza parole: l’uomo era disteso sul letto, vigile e cosciente, con una freccia conficcata nella testa.

Secondo le prime ricostruzioni, il dardo sarebbe partito da una balestra che l’uomo teneva in casa. Gli investigatori stanno ancora cercando di chiarire se si sia trattato di un incidente domestico o di un gesto intenzionale. L’appartamento è stato posto sotto sequestro per consentire ulteriori indagini.

Il trasporto in ospedale si è rivelato estremamente delicato. Ogni movimento della freccia avrebbe potuto causare danni irreparabili. La freccia, lunga e sottile, aveva perforato il cranio dalla fronte alla nuca, ma paradossalmente proprio questa configurazione ha evitato un’emorragia immediata. Come spiegato dal primario di Neurochirurgia, Maurizio Iacoangeli, “La freccia fa da tappo; la sfili e rischi che il buco si apra”. Il medico ha inoltre dichiarato: “Mai visto nulla del genere – in ospedale è arrivato lucido e con gli occhi aperti”.

Per affrontare un caso tanto complesso, il team di neurochirurghi ha adottato tecniche apprese da Rocco Armonda, noto neurochirurgo dell’esercito americano con esperienza in zone di conflitto come Iraq e Ucraina. La composizione della freccia ha giocato un ruolo cruciale nel salvataggio: realizzata in carbonio, ha evitato frammentazioni che avrebbero potuto causare ulteriori danni interni. Tuttavia, l’intervento è stato una corsa contro il tempo: “Un millimetro più in là e il paziente sarebbe morto sul colpo”, ha aggiunto Iacoangeli.

Nonostante le circostanze eccezionali, il paziente ora si trova in rianimazione. La prognosi rimane riservata, ma le sue condizioni lasciano spazio a un cauto ottimismo. Nel frattempo, i carabinieri continuano a indagare sull’accaduto per determinare le cause esatte dell’incidente. Gli esperti stanno valutando sia la possibilità di un errore accidentale che quella di un gesto volontario.

La vicenda ha suscitato grande interesse non solo per la sua drammaticità ma anche per le implicazioni mediche e tecniche legate al salvataggio. L’utilizzo di procedure militari in ambito civile rappresenta un esempio innovativo di come esperienze maturate in contesti bellici possano essere applicate con successo in situazioni estreme.

Il caso del sessantaquattrenne di Falconara Marittima solleva inoltre interrogativi sulla sicurezza delle armi da tiro detenute nelle abitazioni private. Sebbene la balestra non sia considerata un’arma da fuoco e non richieda particolari autorizzazioni per il possesso, episodi come questo evidenziano la necessità di maggiore attenzione nel maneggio e nella custodia di tali strumenti.