Sapete chi è Enzo Paolo Turchi? Età, biografia, moglie Carmen Russo e figli

Enzo Paolo Turchi è un ballerino e coreografo di 72 anni, originario di Napoli. È sposato dal 1987 con la ballerina Carmen Russo, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip 2021. I due hanno una figlia, Maria, nata nel 2013 tramite fecondazione assistita.

Chi è Enzo Paolo Turchi?

Nome : Enzo Paolo Turchi

: Enzo Paolo Turchi Età : 72 anni

: 72 anni Data di nascita : 19 luglio 1949

: 19 luglio 1949 Luogo di Nascita : Napoli

: Napoli Segno Zodiacale : Cancro

: Cancro Altezza : 170 cm

: 170 cm Peso : 70 kg

: 70 kg Profilo Instagram: @enzopaoloturchi

Biografia

Enzo Paolo Turchi è nato a Napoli il 19 luglio 1949. Vive nei quartieri spagnoli in una famiglia economicamente instabile. Ha studiato al Teatro San Carlo di Napoli, dove ha studiato danza classica e musica. Si è esibito nei più importanti teatri italiani, come il Comunale di Bologna e la Fenice di Venezia, e all’estero.

Negli anni Settanta è apparso per la prima volta in una serie di programmi popolari come Canzonissima, Ma che sera e Fantastico, diventando il primo ballerino della televisione. Nel 1971 ha avuto successo nel popolare programma di Raffaella Carrà Tuca Tuca Dance al fianco di Raffaella Carrà. Nel 1983, Enzo Paolo Turchi ha incontrato per la prima volta l’attuale moglie Carmen Russo su Canale 5. Oltre a partecipare a L’Isola dei Famosi (edizione 3 e 9), Ciao Darwin e Una canzone per 100.000, è stato un personaggio di spicco della televisione italiana. Nel 2013 i due hanno avuto una figlia tramite fecondazione assistita di nome Maria. Risiedono a Napoli con la figlia e la loro famiglia. Sono sposati dal 1987. Enzo Paolo Turchi gestisce una scuola di danza a Napoli, dove vive con la sua famiglia.

Lavoro e carriera

Subito dopo il diploma al Teatro San Carlo di Napoli, Enzo Paolo Turchi trova lavoro come ballerino in teatri italiani e stranieri. Diventa noto al grande pubblico quando appare sulle reti RAI, dove è il primo ballerino di programmi famosi come:

Domenica In ;

; Ma che sera ;

; Canzonissima ;

; Fantastico ;

; Grand Hotel ;

; Doppia coppia.

Nel 1983, Enzo Paolo Turchi passa a Canale 5 e partecipa a Drive In, Doppia Coppia e, negli anni 2000, a due edizioni de L’Isola dei Famosi: nel 2005 (edizione condotta da Simona Ventura) e nel 2012 (edizione condotta da Nicola Savino). Oltre a Ciao Darwin (2007, di Paolo Bonolis), lo vediamo anche in Una canzone per 100.000 (2014, di Pupo). Attualmente Turchi gestisce due scuole di danza a Napoli e a Palermo.

Moglie Carmen Russo

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo si sono conosciuti nel 1983, quando hanno partecipato a un programma televisivo chiamato Drive In. Poco dopo essersi conosciuti, si sono sposati. Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo si sono conosciuti nel 1987 e da allora sono sposati. Hanno avuto una figlia di nome Maria, nata il 14 febbraio 2013, dopo essersi sottoposti a fecondazione assistita. La moglie Carmen Russo partecipa attualmente al Grande Fratello 6 di Alfonso Signorini con le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Carmen Russo ha dichiarato che il marito è un uomo molto geloso.