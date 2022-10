Sapete chi è Federica Panicucci? Età, ex marito, fidanzato, figli, vita privata, biografia e carriera

Federica Panicucci è una famosa conduttrice televisiva italiana. Oltre a conoscere la sua carriera, è possibile trovare informazioni sui suoi ex mariti, sui figli, sui figli, su Instagram e sulla sua biografia. Questa sera, 24 dicembre, presenterà l’annuale Concerto di Natale dall’Auditorium Conciliazione di Roma. Canale 5 trasmetterà l’evento a a partire dalle 21.20.

Dove e quando è nata, età, biografia di Federica Panicucci

Federica Panicucci è nata il 27 ottobre 1967 a Cecina, in provincia di Livorno. Ha 54 anni ed è alta 175 cm. Dopo aver lavorato nel settore della moda e della pubblicità, nel 1987 è stata una delle centraliniste di Portobello nel classico spettacolo di Enzo Tortora. Nel 1988 è stata conduttrice di Rai3 e Supersix per una rete che trasmetteva diversi segmenti musicali.

Ex marito, fidanzato, Instagram, dove vive, curiosità, vita privata di Federica Panicucci

Panicucci ha conosciuto il DJ Mario Fargetta nel 1995. Panicucci e il DJ Fargetta si sono sposati nel 2006 e hanno avuto due figli, Sofia e Mattia. La coppia è separata nel 2015 e l’anno successivo la Panicucci ha incontrato l’imprenditore Marco Bacini: “Sono stata travolta dall’amore per Marco”. La conduttrice vive nel centro di Milano. Sulla sua pagina Instagram ha oltre un milione di follower: federicapanicucci. Nel 2021, la Panicucci è stata ospite per la prima volta delle reti Mediaset nella Partita del Cuore. Nonostante le annose voci di un rapporto conflittuale con Barbara D’Urso, quest’ultima, a Domenica In, ha commentato: “Mi piace e sa fare bene il suo lavoro”.

La carriera di Federica Panicucci

La Panicucci ha iniziato a lavorare in Fininvest nel 1988 all’interno del programma Il gioco delle coppie. Nello stesso anno partecipa al programma televisivo Balliamo e cantiamo con Licia. Nel 1992 conduce l’anteprima del Festivalbar, Festivalbar – Green Zone, e nel 1993 Fiorello e Amadeus sono i suoi co-conduttori per il programma musicale. Nel 1994 e nel 1995 torna anche nel Festivalbar. Nel1996 Celentano affianca la conduttrice in Arrivano gli uomini. Nel 1996 è in Rai come co-conduttrice di Capodanno in diretta, in onda a Capodanno. Dal 2000 al 2005 ha lavorato in esclusiva per la Rai, conducendo tre programmi: Affari di cuore, Batticuore e Scherzi d’amore. Nel 2006 è passata a Italia 1, dove ha condotto Comedy Club. Nello stesso anno recita con Enrico Papi inLa pupa e il secchione. Nella stagione 2009/2010 ha sostituito Barbara D’Alessio come conduttrice del reality show.