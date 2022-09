Sapete chi è Francesco Paolantoni? Età, biografia, vita privata, Moglie, figli e Tale e Quale Show 2022

Francesco Paolantoni è un veterano della recitazione italiana. Ha lavorato in teatro, televisione, cinema e radio. È stato spesso ospite della trasmissione Stasera tutto è possibile, condotta da Stefano De Martino, e tornerà a Tale Quale Show 2022 come “ripetente” dopo aver partecipato all’evento del 2020.

Nome: Francesco Paolantoni

Francesco Paolantoni Data di nascita: 3 Marzo 1956

3 Marzo 1956 Età: 66 anni

66 anni Altezza: 180 cm

180 cm Peso: info non disponibile

info non disponibile Segno zodiacale: Pesci

Pesci Professione: Comico, Attore e Commediografo

Comico, Attore e Commediografo Luogo di nascita: Napoli

Napoli Tatuaggi: sembra non averne

sembra non averne Profilo Instagram ufficiale: @francescopaolantoni

Biografia

Francesco Paolantoni è nato a Napoli il 3 marzo 1956. Fin da giovane è stato ispirato a imparare a recitare presso la scuola di recitazione del Circolo Artistico. Per una decina d’anni Francesco Paolantoni partecipa a varie compagnie, imparando e sviluppando le sue capacità recitative, fino a diventare un attore noto e richiesto all’età di vent’anni. Ha iniziato a lavorare come attore fin da giovane, diventando un attore noto e richiesto grazie ai suoi ruoli (sia seri che comici). Nonostante il successo e la carriera, Francesco non ha mai lasciato la sua città natale, Napoli.

Lavoro e carriera

Il legame di Francesco Paolantoni con il mondo del teatro e della recitazione inizia negli anni ’70, quando lavora con molte compagnie napoletane e inizia la sua carriera. Negli anni ’90 partecipa a “Mai Dire Gol” come membro della Gialappa’s band, impersonando personaggi ormai famosi. Successivamente è apparso a “Quelli che il calcio”, condotto da Fabio Fazio, e nel programma di Serena Dandini e Corrado Guzzanti, “L’Ottavo nano”.

Oltre ai suoi ruoli cinematografici, Francesco Paolantoni ha partecipato a più di 16 film. Blues Metropolitano, Baci e Abbracci e Terra bruciata sono tra le sue apparizioni cinematografiche più importanti. La nomination ai Nastri d’Argento come miglior interprete non protagonista è solo uno dei suoi successi. Recentemente ha partecipato al programma di Raidue “Stasera tutto è possibile” insieme a Stefano De Martino, Veronica Gatto, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia. Francesco Paolantoni e Stefano De Martino sono apparsi entrambi nella trasmissione Made in Sud, che ha visto anche la partecipazione di Fatima Trotta. Nel settembre 2022 parteciperà al programma Nudi per la Vita condotto da Mara Maionchi (coreografo Marcello Sacchetta), che ha l’obiettivo di promuovere la prevenzione e la consapevolezza dei tumori in modo divertente e consapevole.

Moglie e Figli

Non ci sono attualmente legami sentimentali o figli di Francesco Paolantoni. Ha dichiarato pubblicamente di non essere favorevole al matrimonio, quindi si sa poco delle sue precedenti relazioni sentimentali. Ha però un gatto a cui è molto legato e con cui pubblica regolarmente foto e video sul suo account Instagram.