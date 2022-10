Sapete chi è Francesco Vecchi? Età, moglie, figli, biografia, carriera e vita privata

Scopriamo chi è il conduttore televisivo di Mediaset Francesco Vecchi, la moglie e i figli, l’età e l’altezza, le origini e il partito politico, oltre al suo lavoro. Mattino Cinque è condotto da lui e da Federica Panicucci. I due si sono conosciuti in redazione. Continua a leggere per conoscerla sua vita privata e la sua carriera.

Francesco Vecchi chi è: età, origini, altezza, laurea

Fede Panicucci e Francesco Vecchi presentano Mattino Cinque su Mediaset. Tutti i giorni, tranne dal lunedì al venerdì, dalle 8.40 alle 11.00, Canale 5 manda in onda il programma. È nato il 7 luglio 1982 a Milano e oggi ha 40 anni. Francesco Vecchi è giornalista, conduttore e scrittore. Grazie alla passione del nonno Guglielmo Zucconi per le notizie,Francesco ha ereditato un fascino similitudine. Da bambino accompagnava il nonno in redazione, dove leggeva gli articoli dei giornalisti veterani. La passione di Francesco per questo settore lo ha portato a scrivere il suo primo libro nel 1998, quando aveva solo 16 anni. La critica ha reagito molto bene al suo libro e così ha vinto il suo primo premio letterario con il racconto Matrioska. Grazie a questo, ahè possibile scrivere diversi libri altri .

Vecchi si è laureato in Economia presso l’Università Bocconi di Milano. La sua formazione è ricca di scuole prestigiose. Lui ha studiato anche in Germania, a Kiel nello Schleswig-Holstein, negli Stati Uniti, a Philadelphia, alla Wharton School of Economics.

Lavoro e carriera: Mediaset, Zona Bianca, Mattino Cinque

Francesco Vecchi ha iniziato come scrittore e giornalista per poi diventare uno dei più popolari personaggi televisivi italiani. Nel 2002 ha debuttato in radio su Radio Capital. Dal 2004 al 2013 è stato inviato di sportivi programmi per Mediaset. Dal 2013 ha iniziato a occuparsi di attualità e dal 2016 è conduttore di Mattino 5. Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosipremi e riconoscimenti. È stato consulente di giornali e televisioni nel processo di risoluzione delle crisi mediatiche e nella gestione delle loro relazioni. Vecchi ha pubblicato diversi libri liberi, tra cui il bestseller “I figli del debito: come i nostri padri rubato il nostro futuro” nel 2019. È anche autore dell’inserto economico del “Corriere dellaSera”.

Nell’agosto del 2022 ha sostituito il giornalista Giuseppe Brindisi alla conduzione di Zona Bianca. Nel settembre del 2022 è tornato alla conduzione di Mattino 5 News.

Francesco Vecchi: moglie e figli

Il giornalista è molto riservato e ha sempre parlato poco della propria vita privata. Lui si è sposato nel 2021 e con la moglie ha avuto un figlio, Edoardo. “Ho completamente rovesciato la mia vita quando mi sono accorto che c’era una persona con la quale volevo stare. Nel momento in cui l’ho incontrata – aveva raccontato Vecchi – ho capito che non potevo non averla al mio fianco”.