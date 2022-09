Sapete chi è Gabriel Garko? Età, altezza, Mattia Emme fidanzato o compagno, vita privata e Instagram

Dario Gabriel Oliviero, meglio conosciuto come Gabriel Garko (nato il 12 luglio 1972), è un attore italiano. È il terzo di quattro figli e l’unico maschio della sua famiglia. Gabriel ha infatti tre sorelle, due maggiori e una minore. Svolge il servizio militare nell’Arma dei Carabinieri. Gabriel Garko vive in provincia di Roma in una villa di campagna dove negli anni ha tenuto diversi animali tra cui cavalli, cani, gatti e un lupo cecoslovacco di nome Adragon.

Gabriel Garko ha avuto diverse relazioni sentimentali, alcune delle quali con grandi nomi dello spettacolo italiano. Tra le più famose, ricordiamo che Gabriel Garko è stato fidanzato con Eva Grimaldi, con la quale ha avuto una relazione durata diversi anni. In un’intervista a Chi, l’attrice ha rivelato che la loro storia nella realtà è sempre stata pura finzione.Garko ha avuto relazioni con diverse donne nel corso degli anni, tra cui Serena Autieri, Manuela Arcuri e Cosima Coppola. Ma è stata Adua Del Vesco che nel 2018 è risultata essere la fidanzata di Garko. Tuttavia, i funzionari non hanno mai confermato la notizia.

Molti hanno sospettato che Garko fosse gay e ha sempre nascosto una parte importante di sé: il suo orientamento sessuale. Si sospettava anche che fosse fidanzato con Gabriele Rossi. I due sono stati spesso avvistati insieme in intimità, facendo insospettire il web. Si vociferava addirittura che Garko si fosse sposato in segreto, voce poi smentita durante un’ospitata a Domenica In. Nonostante abbia sempre preferito tenere la sua vita privata fuori dal gossip, Gabriel Garko è uscito allo scoperto durante una delle puntate del Grande Fratello Vip 5 leggendo una lettera adua Del Vesco. Proprio a Verissimo Garko ha parlato della sua prima relazione con un uomo: il suo fidanzato era Riccardo e sono stati insieme per 11 anni.

Fidanzato

Gabriel Garko ha una relazione con Mattia Emme dalla fine del 2020. Garko è uscito dalla casa del Grande Fratello Vip dichiarando di aver avuto una relazione con Riccardo per undici anni e un’altra relazione con il collega attore Gabriele Rossi. Proprio al termine di quella relazione, Mattia Emme è entrato nella vita di Gabriele. Di lui lo stesso Garko ha detto: “Ha 36 anni, non ha nulla a che fare con la mia professione e tu non sei un modello come qualcuno ha scritto”. A parte queste poche informazioni su Mattia si sa ben poco. I due sono felicemente innamorati da circa un anno e recentemente sono stati paparazzati mentre passeggiavano insieme a Milano. Proprio di recente Gabriel ha definito la sua compagna “la persona giusta” per fare passi avanti in termini di responsabilità.

Come abbiamo detto, della vita privata di Mattia Emme si sa ben poco. Sul suo account Instagram, che è stato reso privato, si definisce “direttore generale”. Con Gabriel Garko, Emme starebbe anche valutando l’idea di diventare padre. Ecco infatti cosa ha dichiarato l’attore a Verissimo: “Essendo single, per la legge italiana non posso adottare e anche se trovassi un possibile partner con cui formare una famiglia, non potrei farlo comunque. L’unica possibilità sarebbe la maternità surrogata, ma anche quella non si può fare in Italia”. Insomma, al di là delle leggi che possono cambiare e dei pensieri che ci sono, non c’è molto altro da aggiungere.

Carriera

La carriera di attore di Gabriel Garko inizia alla fine degli anni Novanta. Dopo aver preso parte ad alcuni fotoromanzi, debutta in televisione con la miniserie La signora della città del 1996. Da quel momento inizia a partecipare a numerose fiction di successo, tra cui Il Bello delle Donne e L’Onore e il Rispetto. Arriva sul grande schermo con il film cult di Ferzan Ozpetek Le Fate Ignoranti. Tuttavia, la carriera di Gabriel Garko ha subito una svolta nel 2003, quando è diventato il protagonista de L’Onore e il Rispetto nel ruolo di Tonio Fortebracci. Questa parte gli ha permesso di diventare uno degli attori più amati del momento e di entrare definitivamente nel cuore della gente. Negli anni successivi ha partecipato a diversi film e serie televisive, tra cui i sequel de L’Onore e il Rispetto.

Nel 2010, Garko è apparso nella serie televisiva Il Peccato e la Vergogna, dove ha interpretato quello che è stato definito il personaggio più cattivo della TV italiana. L’anno successivo è apparso come guest star nel primo episodio di Hot Blood, poi ha preso parte a Faccia d’angelo e Incompresa. Sempre nel 2014 è tornato sul grande schermo con il ruolo di Incompresa, per poi prendere parte a due stagioni de Il Peccato e la Vergogna e Rodolfo Valentino – La leggenda. Ma non è tutto! Nel 2015 la carriera di Garko è stata segnata dalla quarta stagione de L’Onore e il Rispetto, a cui seguirà una quinta e ultima puntata. Nel 2016 ha diretto il Festival di Sanremo al fianco di Carlo Conti, Virginia Raffaele e Madalina Ghenea. Nello stesso anno è apparso come guest star nel filmpanettone Poveri ma ricchi.