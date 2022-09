Sapete chi è Gary Low? Età, lavoro, Dj, Moglie, Figli, Carriera e Biografia

Gary Low (Roma, 1954) è il nome d’arte del cantante italo-spagnolo Luis Romano Peris Belmonte, molto famoso negli anni ottanta per le sue canzoni “La colegiala”, “You Are a Danger” e “I Want You”.

È nato nel 1954, a Roma,1di genitori spagnoli, sebbene alcune fonti indichino erroneamente la sua nascita a Tarrasa (essendo i suoi genitori di origine catalana), è vero che trascorse lunghi periodi a Sarriá dove i suoi genitori avevano una casa.

Nel 1982 si fa conoscere nel panorama discografico italiano, molto di moda in Europa all’epoca, con una canzone intitolata “You’re A Danger” composta da Pierluigi Giombini e Paolo Micioni (prodotta dallo stesso Micioni con il fratello Pietro, firmando come Paul & Peter Micioni), che rapidamente raggiunge il successo, soprattutto in Spagna dove ha raggiunto il n. 1. Seguì l’anno successivo un altro grande successo e anche un brano estivo nei club, intitolato “I Want You”, anch’esso prodotto dalla Micioni.

È stato insieme ad altri artisti italiani il promotore dell’album italiano noto anche come “Spaghetti Dance”. Un anno dopo, nel 1984, il suo più grande successo sarebbe arrivato con la sua versione italiana della canzone popolare “La colegiala” (originale del gruppo peruviano Los Ilusionistas, trasformandola come fece con i suoi altri due più grandi successi in un altro classico dell’estate del 1984, e successo mondiale.

Si è ritirato dalla musica e gestisce una catena di palestre.

Quando ricordo questo vocalist, penso a Vacanze di Natale 83… un film di culto in cui troviamo i più grandi singoli dell’anno, Paris Latino della Bandolero, “Maracaibo” di Lu Colombo, “Moonlight Shadow” di Mike Oldfield, ” Sunshine Reggae” dei Laid Back, oltre ad altre gemme degli anni ’80 come Gary Low, che con la sua “I Want You” è stato uno dei precursori dell’Italo disco insieme a Kano, Gazebo e Ryan Paris.

Nel 1983 ci sono parecchi progetti Italo Disco, tra cui I Like Chopin dei Gazebo e Dolce Vita di Ryan Paris. “You Are a Danger” di Gary Low è tra questi. Il brano è molto popolare in Italia e alla fine del 1983 ne viene pubblicata una versione a 12 pollici che entra anche nelle classifiche americane, raggiungendo il numero 72.

Il primo LP di Gary, “Go On”, è stato pubblicato nel 1983 e comprendeva brani preferiti come “Forever” e “I Want You”. Tuttavia, “Colegiala” fu la canzone che divenne un successo internazionale nel 1984, soprattutto in Spagna e Sud America, Canada, Giappone, Italia e in tutta Europa, dove divenne disco di platino.