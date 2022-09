Sapete chi è Ginevra Lamborghini: sorella di Elettra: età, fidanzato, lavoroe Grande Fratello VIP

Il nome di Ginevra Lamborghini è stato uno dei primi a essere annunciato in relazione al Grande Fratello Vip. È la nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore della storica casa automobilistica, nonché sorella della più famosa Elettra. I social media si sono scatenati nel tentativo di scoprire di più su di lei, che è molto meno conosciuta della famosa sorella.

Ginevra Lamborghini, studi e lavoro

Ginevra Lamborghini è una influencer social con oltre 66 mila follower su Instagram. Dopo aver abbandonato gli studi di scienze politiche a Milano, la giovane si è laureata in marketing all’Università di Bologna e ora lavora curando la comunicazione nell’azienda di famiglia. La sua grande passione, come per la sorella Elettra, è la musica. Nel 2020 ha pubblicato il suo primo singolo su Spotify dal titolo “Scorzese”, e spesso mostra le sue cover di successo anche su altre piattaforme social.

Ginevra Lamborghini e il rapporto con la sorella

Il conduttore Alfonso Signorini ha dichiarato che non avrebbe permesso a Ginevra Lamborghini di apparire in trasmissione se avesse insistito per portare con sé la sorella Elettra Lamborghini o se avesse parlato della loro famiglia. Ma in fondo, di cosa stiamo parlando? Sembra che abbia appianato le cose con l’editoria. È sicuramente uno degli aspetti più interessanti della vita di Ginevra da indagare: Non parla ancora con sua sorella? Ed era presente al suo stesso matrimonio?

Fidanzata o single?

Ginevra Lamborghini è un vero e proprio mistero in materia di amore. L’eredera viene avvistata raramente con un fidanzato e le sue foto sono difficili da trovare. In occasione di una vecchia intervista, però, ha lasciato un piccolo indizio ai suoi follower: “Perché non mostri mai il tuo ragazzo?”. La risposta di Ginevra non si è fatta attendere: “Perché è roba mia”. Non sappiamo se ad oggi Ginevra Lamborghini sia legato sentimentalmente a qualcuno, ma lo scopriremo sicuramente quando entrerà nella casa del Grande Fratello Vip.