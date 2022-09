Sapete chi è Patrizia Rossetti? Età, carriera, vita privata, marito, fidanzato, figli, Instagram

La porta della casa più spiata d’Italia sta per riaprirsi, deliziando i telespettatori che la basta da mesi. Stiamo parlando di quella di Cinecittà dove si gira il Grande Fratello Vip, che quest’anno riaccoglie un cast di personaggi famosi pronti a mettersi in gioco ea raccontarsi a cuore aperto. Tra loro anche la conduttrice televisiva Patrizia Rossetti.

Dagli esordi al debutto di Patrizia Rossetti

Patrizia Rossetti è nata il 19 marzo 1959 a Montaione ed è una nota conduttrice. La sua carriera inizia nel 1982 conduce il Festival di Sanremo al fianco di Claudio Cecchetto per Canale 5, poi passa al piccolo schermo per condurre il programma quotidiano di Rete 4 Buon pomeriggio dal 1989 al 1998. La sua popolarità è quando è cresciuto ha condotto programmi contenitore rivolti a un femminile, tra cui Un pubblico al Secondo dal 1983 al 1994, e si è infine consolidato con il successore come conduttrice di Pomeriggio Cinque dal 1998 al 2008. Ha collaborato anche con il Canale 9 Gold di Mediaset e con La 5 fino al 2012, quando è stato annunciato il suo ritorno alla conduzione di Pomeriggio Cinque.

Ha partecipato come concorrente al reality show La Fattoria, poi è stata una delle presenze fisse di Quelli che il Calcio e, più recentemente, è apparsa in Detto Fatto. Ma non è tutto. Ha anche una carriera teatrale alle spalle, iniziata nel 2001, una carriera radiofonica (ha registrato sigle di programmi a partire dal 1992) e una carriera musicale: una sua canzone ha addirittura raggiunto il primo posto in classifica nel 2001.

Chi è il marito Rudy Londoni, vita privata

Dopo una relazione sposa di 6 anni, Patrizia Rossetti ha avuto Rudy Londoni nel 2012. Purtroppo il loro matrimonio non è durato e ora la presentatrice potrebbe tornare single.

Instagram: Patrizia Rossetti punta sui social

Patrizia Rossetti ha un profilo Instagram e con l’account @patriziatrerossetti vanta oltre 60 mila followers.