Sapete chi è Giorgia Meloni? Età, politica, carriera, marito o compagno, sorella e figli

Quando Giorgia Meloni è stata eletta presidente del partito di destra Fratelli d’Italia (Fdi, Fratelli d’Italia per chi ci legge dall’estero) nel dicembre 2013, è diventata uno dei politici italiani più citati, taggati, descritti, odiati e acclamati . Con il 13% dei voti alle elezioni europee del maggio 2014 e il 10% in un recente sondaggio di Ipsos Mori su chi guiderà il prossimo governo italiano dopo le elezioni di febbraio, è pronta a diventare primo ministro per la prima volta.

Meloni è nata nel 1977 e, oltre ad essere un politico, è anche professionista. Ha un diploma di maturità e ha frequentato il liceo linguistico. Si è avvicinata alla politica italiana a vent’anni, nel 1996, quando ha iniziato la militanza nel partito di Alleanza Nazionale come responsabile del movimento studentesco.

Insieme alla sorella Arianna Meloni, anch’essa attiva in politica, nel giro di due anni diventa consigliera provinciale a Roma e poi presidente nazionale di Azione giovani, l’organizzazione giovanile di Alleanza nazionale. Di fronte alle difficoltà finanziarie nella partito, causate dai conflitti tra i sostenitori di Gianfranco Fini e quelli fedeli a Umberto Bossi, nel 2002 Alleanza nazionale confluisce nel Giovane Italia, sotto la guida di Silvio Berlusconi; la Meloni viene scelta come uno dei 19 membri della sua segreteria. Più tardi, nello stesso anno, ha aderito a Forza Italia, un altro partito politico il cui leader era Silvio Berlusconi. Nel 2008 è diventata deputato e cinque anni dopo è stata eletta vicepresidente di Forza Italia.

Nel 2016 si è candidato a sindaco di Roma con il partito della Lega Nord. Alle politiche del 2018, Fratelli d’Italia è candidato con la coalizione di centro-destra e ha ottenuto più del 4% dei voti. In questa legislatura, è diventato l’unico partito di opposizione al governo guidato da Mario Draghi, un governo di unità nazionale il cui obiettivo era quello di far uscire l’Italia dalla crisi sanitaria ed economica dalla Covid-19. Un’opposizione che ha portato Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia a essere, in tutti i sondaggi, la politica e il partito più popolare in Italia. Nel 2021 Meloni pubblica anche un libro autobiografico edito da Rizzoli dal titolo Io sono Giorgia. Le mie radici, le mie idee che diventa un best seller nazionale. Poi diventa un grido d’allarme e poi un meme”.

Giorgia Meloni chi è il marito

Andrea Giambruno è il compagno della politica italiana Giorgia Meloni. Pur avendo politiche molto diverse, i due idee insieme come coppia di fatto da anni e sono diventati genitori nel 2016, quando hanno adottato la figlia Ginevra.

Andrea Giambruno è nato a Milano nel 1981, si è diplomato al liceo scientifico e ha studiato filosofia prima di dedicarsi al giornalismo. Ha lavorato, tra gli altri, per Quinta Colonna, Matrix, Mattino 5 e Stasera Italia. Da settembre 2020 è il conduttore di Studio Aperto su Tgcom 24.

Andrea Giambruno ha dichiarato di aver votato per la sinistra italiana e di essere favorevole alla legalizzazione delle droghe leggere e pesanti. È inoltre favorevole alle coppie di fatto e non è credente. Nonostante le idee siano molto distanti da quelle della sua compagna, Giorgia Meloni, i due stanno insieme da diversi anni e dal 2016 sono anche genitori di Ginevra.

Giorgia Meloni dedica la vittoria alla sorella

I silenzi e le angosce, spesso insieme, per capire, riflettere e guardarsi intorno. Gli sfoghi, quando eri troppo stanca e sapevi che con me potevi mostrare il tuo lato vulnerabile. Non ti ho visto mai cedere alle lusinghe del potere, mai privilegiare il tuo interesse personale rispetto a quello che consideravi giusto fare per questa Nazione.Siamo arrivati dove siamo, senza aiuti, anzi con molti ostacoli”. Così Arianna Meloni, sorella della leader di Fratelli d’Italia, in un lungo post su Facebook per Giorgia Meloni.

“Ti accompagnerò sul monte Fato – prosegue – a gettare quell’anello nel fuoco, come Sam con Frodo, sapendo che non è la mia storia che verrà raccontata, ma la tua, come è giusto che sia. Mi basterà sapere che sono stata utile in qualche modo in questa grande avventura che stai costruendo, perché quando avevi bisogno di riposare, di piangere, di rilassarti o di un consiglio, io c’ero”. E conclude: “Buon lavoro sorella mia. Io ci sono e non sono l’unica. Questa volta siamo in tanti!”.