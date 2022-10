Sapete chi è Giorgio Tirabassi? Età, moglie, figli, carriera e lavoro

Giorgio Tirabassi è un attore noto e molto amato nel panorama cinematografico e televisivo italiano. Grazie ai suoi numerosi film ha conquistato l’ammirazione di migliaia di fan. Artista poliedrico, non è solo attore ma anche showman e regista. Milioni di persone si sintonizzano per guardarlo in TV e al cinema.

Chi è Giorgio Tirabassi

Giorgio Tirabassi è nato a Roma il 1° febbraio 1960. Da bambino era balbuziente e per questo motivo era vittima di bullismo da parte dei compagni di classe. Nel 1982 entra nella compagnia di Gigi Proietti e inizia la sua carriera di attore. Ha interpretato ruoli da protagonista in nove film, tra cui Verso sera, Un’altra vita, Il branco, La cena e Paz.

Nel 2000 ha vestito i panni dell’ispettore capo Roberto Ardenzi nel Distretto di polizia. Nel 2007 è stato Glauco in Boris; nel 2008 ha interpretato il professor Antonio Cicerino ne I Liceali. Nel 2014 ha interpretato Paolo Borsellino nell’omonimo film tv. Nel 2018 è Libero Grassi in Liberi sognatori – A testa alta, serie televisiva che racconta storie di vittime di mafia.Giorgio Tirabassi: vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attore è sempre stato molto riservato, tenendosi lontano dalle sirene del gossip. Molto raramente, infatti, i giornali di settore si sono occupati della sua vita lontano dalle telecamere. In ogni caso, Giorgio Tirabassi è sposato dal 2012 con Maria Francesca Antonini. I due hanno superato un periodo difficile prima di sposarsi e hanno due figli: Filippo e Nina.