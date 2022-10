Sapete chi è Giovanni Pernice biografia? Età, altezza, peso, tatuaggi, figli, moglie, carriera, Instagram e vita privata

Giovanni Pernice, nato il 5 settembre 1990 in Sicilia, è un ballerino professionista e modello. Alto 1,70, ha occhi e capelli castani, pesa una cifra imprecisata e ha tatuaggi visibili sul corpo. È appassionato di danza fin dall’infanzia, quando si è trasferito a Bologna per dedicarsi al ballo. Speciale nello stile latino, ha vinto la gara in stile latino, tra cui il Campionato Italiano Open nel 2012. Pernice è membro della Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDSA), che fa parte della World DanceSport Federation (WDSF).

Pernice è attualmente il detentore del Guinness World Record per i calci ei colpi di jive, eseguendone 55 in 30 secondi in una sfida tenutasi nel dicembre 2016. Detiene anche il record mondiale per il maggior numero di passi rotanti Charleston in 30 secondi, completandone correttamente 24 Dall’inizio della sua carriera, John ha preso parte a diversi programmi televisivi e ha partecipato a diverse gare. È molto conosciuto anche grazie alla trasmissione della BBC Strictly Come Dancing. Ha anche preso parte al film L’uomo e la strega. Negli anni è stato protagonista di “This is Me”, che per quattro edizioni ha girato il Paese e che, dopo uno stop dovuto alla Pandemia ultimi, torneranno con un quinto tour con più di 50 tappe dal nord al sud del Regno Unito.