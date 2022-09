Sapete chi è Giovanni Sollima violoncellisti ospite di Stefano Bollani e Valentina Cenni

Collabora, tra gli altri, con Karole Armitage e Carolyn Carlson per la danza; con Bob Wilson, Alessandro Baricco e Peter Stein per il teatro; e con Marco Tullio Giordana, Peter Greenaway, John Turturro e Lasse Gjertsen (DayDream, 2007) per il cinema. Nel 2012, Enrico Melozzi e lui hanno creato il progetto 100 Cellos, nato al Teatro Valle Occupato. Musicisti di varie età, culture e livelli si riuniscono in un laboratorio permanente dove si esercitano. Ogni anno, una “chiamata alle arti” di tre giorni invita gli artisti a partecipare alla musica “spontanea”, dando vita a una varietà di repertori imprevedibili che spaziano in diverse epoche storiche, a blitz urbani che si svolgono in giro per la città e a un concorso di composizione “in clausura”, oltre a molte altre attività. I lconcerto finale, in particolare, include l’Orchestra di 100 violoncelli.