Sapete chi è Giulia De Lellis? Fidanzato Carlo Beretta

Giulia De Lellis è una popolare influencer italiana e modella, una delle figure più riconoscibili nell’industria della moda. Nata a Roma nel 1996, è diventata famosa grazie ai suoi video su YouTube e al suo seguito sui social media. Ha raggiunto la popolarità nel 2016, quando è diventata una star dei reality show italiani.

La carriera di Giulia De Lellis è iniziata nel 2016, quando è apparsa nel reality show Uomini e Donne. È diventata una delle persone più famose del programma, raggiungendo un grande successo e guadagnando un seguito di fan. Dopo il successo nel programma, ha iniziato a lavorare come modella, diventando una delle star più seguite dei social media italiani. Nel 2018, ha partecipato al reality show “Temptation Island” con il suo ex fidanzato, Andrea Damante. La loro storia d’amore ha attirato l’attenzione dei media, diventando una delle questioni più discusse del programma.

Nel 2019, Giulia De Lellis ha partecipato al programma di ballo “Ballando con le Stelle”. Durante la sua partecipazione, ha dimostrato di avere un grande talento e ha conquistato il pubblico con la sua simpatia. Il suo successo le ha permesso di firmare un contratto come modella e influencer.

Oggi, Giulia De Lellis è riconosciuta come una delle più grandi influencer italiane. È una delle persone più seguite sui social media, con più di 6 milioni di follower su Instagram. È anche un’attivista per i diritti delle donne e una sostenitrice dei movimenti femministi. Ha anche una linea di abbigliamento, nota come “JDL by Giulia De Lellis”, che è stata molto apprezzata dal pubblico.

Giulia De Lellis è diventata una delle più grandi icone della moda italiana, un esempio di come le persone possono raggiungere il successo seguendo i loro sogni. È una delle figure più amate e rispettate dell’industria della moda, ed è una grande ispirazione per le giovani donne.

Chi è Carlo Beretta

Da quando si è legata a Carlo Beretta, Giulia De Lellis ha cambiato (e di molto) anche il suo stile di messaggistica su Instagram: oltre a modificare profondamente l’aspetto di Carlo, ha infatti cambiato (e di molto) il suo stile di comunicazione.

Carlo Gussalli Beretta è un membro della famiglia Gnutti Beretta, una delle famiglie più importanti e ricche d’Europa. Ha avuto una relazione con Giulia De Lellis e attualmente è il suo compagno. Carlo è nato nel 1997 a Brescia ed è figlio di Umberto Gnutti Beretta e Pietro Gussalli Beretta. Poiché la madre di Carlo avrebbe disapprovato la sua relazione con Giulia, quest’ultima è stata considerata in passato una coppia inadatta.Ritenendo che le foto postate dall’influencer romana con la famiglia di Carlo in occasione di eventi privati e sociali smentiscano il malcontento dell’utente,