La conduttrice Mara Venier potrebbe lasciare la Rai a causa di divergenze sulla gestione di Domenica In e trattative con Fabio Fazio per Che Tempo Che Fa

Le tensioni tra Mara Venier e la Rai continuano a far discutere, alimentando i dubbi sulla sua partecipazione alla prossima edizione di Domenica In. La conduttrice, da anni volto simbolo del programma domenicale di Rai1, si trova in una posizione delicata a causa di divergenze interne e trattative esterne che potrebbero influenzare il suo futuro professionale.





Uno dei punti centrali della questione riguarda il contratto di esclusiva che lega Venier alla Rai, attualmente in scadenza. Secondo quanto riportato, la conduttrice starebbe valutando la possibilità di collaborare con Fabio Fazio nel programma “Che Tempo Che Fa”, trasmesso sul canale Nove. Tuttavia, questa ipotesi si scontra con il vincolo contrattuale che impedirebbe a Venier di partecipare in modo continuativo a un programma della concorrenza, soprattutto considerando che “Che Tempo Che Fa” va in onda la domenica, lo stesso giorno di Domenica In.

Le trattative tra Venier e la Rai sembrano complicate anche da questioni interne legate alla gestione del programma che conduce da anni. Fonti vicine alla situazione rivelano che la conduttrice avrebbe espresso la volontà di occuparsi solo della parte iniziale del programma, un segmento di circa un’ora e mezza, a patto di poter lavorare con il suo team abituale. Questo desiderio si intreccia con il possibile cambiamento del regista storico Duccio Forzano, sostituito nell’ambito di una riforma mirata a valorizzare le risorse interne alla Rai.

Un altro elemento di frizione riguarda la scelta del co-conduttore per la prossima edizione di Domenica In. Il direttore della rete, Mellone, avrebbe deciso autonomamente di affidare il ruolo a Gabriele Corsi, senza consultare Venier. Quest’ultima, secondo indiscrezioni, avrebbe preferito un profilo diverso, più orientato all’approfondimento giornalistico, come quello di Tommaso Cerno. L’idea di coinvolgere Cerno era stata discussa durante la fase preparatoria dei palinsesti, ma alla fine non si è concretizzata.

Questa mancanza di consultazione avrebbe portato Venier a disertare la presentazione ufficiale dei palinsesti Rai il 27 giugno scorso. Durante l’evento, il progetto che prevedeva la conduzione congiunta di Venier e Corsi è stato presentato come definitivo, ma le recenti tensioni mettono in dubbio la sua realizzazione. La possibilità che Venier lasci la Rai nella prossima stagione appare ora più concreta che mai.

La situazione è resa ancora più complessa dalla trattativa in corso con Fabio Fazio, che potrebbe rappresentare una svolta significativa per la carriera della conduttrice. Se la Rai decidesse di concedere una deroga al contratto esclusivo di Venier, permettendole di partecipare a “Che Tempo Che Fa”, si aprirebbe uno scenario del tutto nuovo. Tuttavia, questa decisione comporterebbe un rischio per l’azienda, che si troverebbe a cedere uno dei suoi volti più noti a un programma concorrente.