Sapete chi è Giulia figlia e l’ex moglie Anna di Massimiliano Gallo?

Martedì 13 dicembre, alle 14.05, Massimiliano Gallo sarà ospite di “Oggi è un altro giorno”, condotto da Serena Bortone su Rai 1. Gallo è uno dei protagonisti di “Filumena Marturano”, che andrà in onda su Rai 1 il 20 dicembre. Lo scorso 3 dicembre Gallo si è sposato con la compagna Shalana Santana. Si tratta del secondo matrimonio dell’attore; il primo è stato con Anna, una donna che non fa parte del mondo dello spettacolo. Nel 1997 è nata la figlia Giulia. In un’intervista rilasciata a DiPiù un paio di anni fa, Gallo aveva detto dell’ex moglie: “Se ci sono dei figli di mezzo, il rispetto deve essere alla base perché tutti vivano in armonia. Questo è sicuramente presente. Ma non solo. Io e la mia ex moglie eravamo fidanzatini d’infanzia. Abbiamo trascorso tutta la vita insieme e anche se l’amore è finito, l’affetto è rimasto e sarà sempre presente. Rimarremo legati per crescere nostra figlia”.

Massimiliano Gallo ha un legame incredibilmente stretto con la figlia Giulia, che compare spesso sui suoi social media. In occasione del suo ultimo compleanno, ha scritto: “Auguri, amore mio… ora sei una donna adulta e sono così orgoglioso di te… il mio cuore”. In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni nel 2019, Gallo ha paragonato il suo rapporto con Giulia a quello tra il suo personaggio Pietro e sua figlia Valentina nella serie Imma Tataranni. Ha commentato: “Anch’io ho una figlia di 17 anni e il mio rapporto con Giulia è proprio come quello tra Pietro e la sua Valentina”. Non si sa quando sia finito il matrimonio con Anna, ma Giulia era una delle poche persone presenti al matrimonio di Massimiliano e Shalana Santana.