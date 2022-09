I Frankie Goes to Hollywood sono stati un gruppo musicale inglese formatosi a Liverpool, in Inghilterra, negli anni Ottanta. Il gruppo era guidato da Holly Johnson (voce), con Paul “O’Hara” Rutherford (voce), Peter Gill (batteria e percussioni), Mark O’Toole (basso elettrico) e Brian Nash (chitarra). È noto soprattutto per i suoi primi successi nella Top 10 britannica, “Relax”, “Two Tribes” e “The Power of Love”.

Il singolo di inizio del gruppo, “Relax”, è stato bandito dalla BBC nel 1984 e in seguito ha raggiunto la vetta della UK Singles Chart per cinque settimane consecutive. Ha vinto anche il Brit Award 1985 come miglior singolo britannico. Il loro primo album, Welcome to the Pleasuredome, posizione la prima posizione nel Regno Unito con oltre un milione di copie vendute.

Dopo che i loro primi due singoli, “Two Tribes” e “The Power of Love”, sono diventati dei successi nel Regno Unito, i Frankie Goes to Hollywood hanno continuato il loro slancio con “Welcome to the Pleasuredome”. Il successo di questa canzone li ha resi solo il secondo gruppo nella storia delle classifiche del Regno Unito a raggiungere il numero uno con i primi tre singoli; “Relax” è stato seguito da un breve cambio di membri per “Two Tribes”/”I’m Only Dancing” del 1983, poi dalle hit del 1985 “The Power Of Love”/”Washed Alive” e ora “Welcome To The Piacevole”. Il gruppo è rimasto imbattuto fino a quando le Spice Girls hanno ottenuto sei numeri uno consecutivi nel 1996-1997.

Nel 1985 la band vinse il Brit Award per British Breakthrough Act. Associato con il Seconda invasione britannica degli Stati Uniti, hanno anche ricevuto Premio Grammy e MTV Video Music Award nomination per il miglior nuovo artista. I cantautori Johnson, Gill e O’Toole hanno ricevuto il 1984 Premio Ivor Novello dal British Academy of Songwriters, Composers, and Authors per la migliore canzone musicalmente e liricamente per “Two Tribes”. Nel 2015, la canzone è stata votata dal pubblico britannico come la 14a preferita della nazione Numero uno degli anni ’80 in un sondaggio per ITV.