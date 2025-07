Emozioni alla Hopman Cup di Bari: Flavio Cobolli dedica la vittoria a Fabio Fognini, presente sugli spalti, e si commuove durante il discorso post-partita.

La Hopman Cup di Bari ha regalato momenti di grande intensità emotiva, con l’Italia che ha raggiunto la finale della competizione a squadre grazie ai successi di Lucia Bronzetti e Flavio Cobolli contro Chloe Paquet e Richard Gasquet. Tuttavia, a catturare l’attenzione non sono stati solo i risultati sportivi, ma anche un commovente tributo di Cobolli a Fabio Fognini, presente sugli spalti.





Il giovane tennista romano ha colto l’occasione per rendere omaggio al collega e amico, che recentemente ha annunciato il suo ritiro dal tennis professionistico. Durante il discorso post-vittoria, Cobolli ha sorpreso il pubblico con parole di grande affetto e riconoscenza nei confronti di Fognini, che lo ha ispirato nella scelta di intraprendere la carriera sportiva.

“Pochi giorni fa si è ritirato il giocatore che mi ha fatto scegliere questo sport”, ha dichiarato visibilmente emozionato al microfono, indicando Fognini tra il pubblico. La reazione degli spettatori è stata immediata: cori, applausi e una standing ovation hanno accompagnato il momento, evidenziando l’affetto e la stima per il campione ligure.

Sulle tribune dell’impianto barese, accanto a Fognini, c’era anche sua moglie, Flavia Pennetta, che ha vissuto intensamente l’emozione del momento. Mentre il pubblico celebrava il tennista appena ritiratosi, Pennetta ha fatto notare a Fognini un dettaglio significativo: Cobolli era in lacrime. Non riuscendo a trattenere l’emozione, il giovane atleta ha interrotto brevemente il suo discorso per poi riprendere con parole ancora più sentite: “Grazie per averci fatto emozionare e per avermi spinto sempre ad essere felice in campo, perché se oggi sono il giocatore che sono, è anche grazie a te.”

si è messo a piangere vita mia sei un cucciolo pic.twitter.com/TdWty60Cpd — chia🥥 (@berrelovers) July 18, 2025

La scena ha suscitato grande commozione tra i presenti, rendendo indimenticabile la giornata. Il pubblico ha continuato a intonare cori per Fognini, celebrando non solo la sua carriera ma anche il profondo legame umano che lo lega a giovani talenti come Cobolli.

Questi momenti speciali hanno fatto eco a quanto accaduto pochi giorni prima a Wimbledon, dove Fognini, dopo aver annunciato ufficialmente il suo ritiro, aveva assistito al match tra Cobolli e Novak Djokovic. Anche in quell’occasione, il giovane tennista romano aveva espresso stima e gratitudine nei confronti del collega ligure, sottolineando quanto fosse stato importante per lui nella sua crescita sportiva e personale.

La relazione tra i due atleti va oltre il semplice rapporto professionale. È evidente che tra loro esiste un legame profondo basato su rispetto reciproco e ammirazione. Questo è emerso chiaramente sia a Wimbledon che alla Hopman Cup, dove Cobolli ha voluto rendere omaggio a una figura che considera fondamentale per la sua carriera.

L’Italia ora si prepara alla finale della competizione, ma l’attenzione mediatica rimane focalizzata su questi momenti di grande umanità che hanno arricchito il torneo barese. La presenza di Fabio Fognini, anche se ormai lontano dai campi da gioco, continua a ispirare e motivare i giovani talenti del tennis italiano.

La giornata alla Hopman Cup rappresenta un capitolo significativo non solo per il tennis italiano, ma anche per i valori di amicizia e riconoscenza che spesso si intrecciano con lo sport. Le lacrime di Cobolli, la standing ovation del pubblico e le parole di stima reciproca hanno reso questo evento unico e indimenticabile.

Il percorso di Fabio Fognini, che ha raggiunto traguardi importanti nella sua carriera da professionista, sembra destinato a lasciare un’eredità duratura nel mondo del tennis italiano. La sua presenza sugli spalti non è passata inosservata e ha confermato quanto sia ancora amato e rispettato da colleghi e tifosi.

Con la finale della competizione ormai alle porte, gli occhi saranno puntati sui giocatori italiani e sulle loro prestazioni. Tuttavia, ciò che resterà nel cuore degli appassionati di tennis saranno le emozioni autentiche vissute durante questa giornata speciale alla Hopman Cup di Bari.