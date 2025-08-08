Apri Sempre la Portiera con la Mano Destra: il Gesto che Può Salvarti la Vita





Ho appena imparato una cosa che potrebbe letteralmente salvare una vita, e l’ho scoperta grazie a un amico che è agente di polizia.





Si tratta di un gesto semplicissimo, ma dal potere enorme: aprire la portiera dell’auto sempre e solo con la mano destra. Ripeto, sempre con la mano destra.

Onestamente, non ne avevo mai sentito parlare prima. Da quando me l’ha spiegato, non ho più aperto una portiera nello stesso modo.

Il “Dutch Reach”: un’abitudine che può prevenire tragedie

Questa tecnica è molto diffusa in alcune zone d’Europa, in particolare nei Paesi Bassi — da qui il nome, Dutch Reach.

Il concetto è semplice: invece di usare la mano sinistra (come fa d’istinto la maggior parte dei guidatori nei Paesi in cui si guida a destra), si usa la mano destra.

Questo piccolo cambiamento obbliga il corpo a ruotare leggermente, girando le spalle e facendo automaticamente voltare la testa verso sinistra, cioè in direzione della strada o della pista ciclabile.

Così si controlla se stanno arrivando ciclisti, pedoni, monopattini o altre auto. Senza questo movimento, è molto più facile spalancare la portiera alla cieca — un errore che provoca migliaia di incidenti ogni anno.

Il pericolo nascosto del

dooring

Nel linguaggio della sicurezza stradale, aprire una portiera causando la caduta di un ciclista o motociclista si chiama dooring.

Succede spesso nelle città dove si usa molto la bici e, purtroppo, può causare lesioni gravi o addirittura mortali.

Il motivo? Chi è in auto non guarda dietro prima di scendere. È un gesto che facciamo in automatico, senza pensarci — finché non è troppo tardi.

Il mio amico agente mi ha raccontato che questi incidenti sono tra i più facili da prevenire, e proprio per questo la polizia e gli esperti di sicurezza stradale insistono nel diffondere l’abitudine del Dutch Reach.

Perché la mano destra fa la differenza

Ecco come funziona, in pratica:

Sei seduto al posto di guida. Invece di aprire la portiera con la mano sinistra (che non richiede movimenti di spalla), Usi la mano destra, incrociando il braccio. Questo ti costringe a girare il busto e la testa verso sinistra, nella direzione da cui arrivano biciclette e auto. Controlli lo specchietto laterale, poi l’angolo cieco, e solo dopo apri la portiera.

Diventa così un controllo automatico incorporato nel gesto stesso di scendere dall’auto.

Non solo per chi guida: insegnalo anche ai passeggeri

Questa regola non vale solo per il conducente: anche i passeggeri, davanti e dietro, dovrebbero adottarla.

Se si scende sul lato marciapiede il rischio è minore, ma se si è parcheggiati vicino a una corsia o a una pista ciclabile, il pericolo è reale per tutti.

Da insegnare soprattutto a:

Neopatentati

Passeggeri di taxi o servizi come Uber e Lyft

Bambini che imparano le regole di sicurezza stradale

Persone anziane, che tendono a mantenere vecchie abitudini

La regola è semplice: usa sempre la mano più lontana dalla portiera.

Perché la polizia insiste su questa abitudine

Non è un consiglio “da internet” o una moda passeggera: è una raccomandazione ufficiale, supportata da studi e promossa da enti sanitari, commissioni per la sicurezza stradale e forze dell’ordine in tutto il mondo.

Gli agenti, abituati a valutare ogni rischio della circolazione, sanno che sono i piccoli gesti a fare la differenza tra sicurezza e tragedia.

Se adottata da tutti, questa semplice abitudine potrebbe salvare vite ogni giorno.

E ora che lo sai… la prossima volta che apri la portiera, ricordati di farlo con la mano destra.



