Corre a 321 km/h sull’A2, ma il limite era 120: automobilista nei guai





Un episodio straordinario ha catturato l’attenzione della polizia stradale tedesca: un conducente è stato registrato a una velocità di ben 321 chilometri orari su un tratto dell’autostrada A2, nei pressi di Burg, a ovest di Berlino, dove il limite massimo consentito è di 120 km/h. L’infrazione, descritta come “la velocità più alta mai rilevata” dalle autorità locali, è avvenuta il 28 luglio ed è stata documentata grazie a un radar fisso.





Secondo quanto comunicato martedì dalla polizia di Magdeburgo, l’accertamento è stato effettuato tramite un dispositivo chiamato “Enforcement Trailer”, un sistema avanzato di controllo della velocità installato lungo il bordo della strada. Questo strumento ha immortalato il veicolo mentre sfrecciava a una velocità che supera di quasi tre volte il limite imposto in quel tratto.

La rete autostradale tedesca, nota in tutto il mondo per i suoi tratti senza limiti di velocità, non è completamente priva di restrizioni. Circa il 70% delle Autobahn consente la guida senza limiti fissi, ma il restante 30% è soggetto a regolamentazioni specifiche che variano generalmente tra i 100 e i 130 km/h. Nel caso dell’autostrada A2, il limite era chiaramente indicato a 120 km/h. Inoltre, va ricordato che anche nei tratti senza limiti, esiste una “velocità consigliata” di 130 km/h, che può essere presa in considerazione in caso di incidenti per stabilire eventuali responsabilità.

Le conseguenze per il conducente non si sono limitate alla multa pecuniaria. Oltre alla sanzione di 900 euro, l’uomo ha ricevuto una penalità di due punti sulla patente e gli è stato imposto un divieto di guida per tre mesi. La sua identità non è stata divulgata, ma le autorità hanno sottolineato la gravità dell’infrazione, considerando la velocità raggiunta come un record negativo nella storia dei controlli stradali.

Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza stradale e sull’efficacia delle misure di controllo. Sebbene le Autobahn siano progettate per consentire alte velocità in sicurezza, i tratti con limite di velocità mirano a ridurre il rischio di incidenti in aree specifiche. La violazione registrata vicino a Burg mette in evidenza l’importanza di rispettare le regole per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Il dispositivo “Enforcement Trailer”, utilizzato per rilevare l’infrazione, rappresenta una delle tecnologie più avanzate nel campo del monitoraggio del traffico. Questo sistema è particolarmente utile per controlli di routine e per monitorare aree ad alto rischio. La sua capacità di registrare immagini e velocità in tempo reale lo rende uno strumento efficace per identificare violazioni come quella avvenuta il 28 luglio.

La notizia ha suscitato reazioni contrastanti tra gli automobilisti e gli esperti di sicurezza stradale. Da un lato, alcuni sostengono che episodi del genere siano inevitabili su una rete autostradale famosa per i suoi tratti senza limiti. Dall’altro lato, molti ritengono che sia necessario rafforzare i controlli e aumentare le sanzioni per dissuadere comportamenti irresponsabili.

Nel frattempo, la polizia di Magdeburgo continua a intensificare i controlli lungo l’autostrada A2 e altre arterie principali della regione. L’obiettivo è prevenire situazioni simili e garantire che tutti gli utenti rispettino le regole stabilite per la sicurezza comune.



